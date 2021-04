Helmstedt. Einen Gefahrgut-Einsatz hatte die Helmstedter Feuerwehr am Donnerstagmorgen. An der Raststätte Lappwald Nord lief Natronlauge aus einem LKW aus.

Gefahrgut lief an der Autobahn 2 bei Helmstedt aus.

Natronlauge läuft an der Autobahn 2 bei Helmstedt aus LKW aus

Mit Gefahrgut hatte es die Helmstedter Feuerwehr am Donnerstagmorgen an der A 2 an der Raststätte Lappwald Nord bei Helmstedt zu tun. Wie Feuerwehr-Sprecher Alexander Weis mitteilte, war dort Flüssigkeit aus einem LKW ausgelaufen.

Die Autobahnpolizei habe die Feuerwehr angefordert. Die unbekannte, farblose Flüssigkeit sei bereits auskristallisiert, so Weis. Nach Rücksprache mit dem Fahrer, der Spedition und der unteren Wasserbehörde stellte sich heraus, dass es sich um geschredderte PET-Flaschen handelte.

Helmstedter Feuerwehr entlädt BigBags per Teleskoplader

Diese würden mittels Natronlauge nach dem Schreddern gereinigt. Offenbar waren die befüllten BigBags nicht getrocknet, so dass diese Natronlauge auslief. Die Feuerwehr entlud die Big Bags per Teleskoplader auf eine Folie. Die Tankstelle in Fahrtrichtung Hannover wurde gesperrt. Ein Unternehmen musste sich um die entladenen BigBags kümmern.

red