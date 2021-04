Helmstedt. Alle Taten geschehen in Supermärkten in Helmstedt. Eine Täterin wird gestellt. Die Polizei rät zur Vorsicht.

Die Polizei Helmstedt ermittelt gleich in drei Fällen von Geldbörsen-Diebstahl. Die Taten geschahen an einem Tag.

Drei Diebstähle von Geldbörsen in Helmstedt an einem Tag

Gleich drei Fälle von aus Handtaschen gestohlenen Geldbörsen registrierte die Polizei in Helmstedt am Dienstag. Die geschädigten Frauen hatten den Verlust ihrer Portemonnaies beim Einkaufen in verschiedenen Supermärkten der Kreisstadt festgestellt.

In einem der Fälle hatte die 78-jährige Geschädigte das Ablenkungsmanöver durch einen Tritt an den Fuß bemerkt und so die Tat entdeckt. Die 34-jährige Täterin konnte von einer Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariats Helmstedt in der Nähe des Supermarktes gestellt werden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die Geldbörse der Geschädigten samt Inhalt habe sie noch bei sich gehabt. Leider sei in den anderen beiden Fällen bisher keine Täterin oder Täter bekannt.

Die Polizei Helmstedt rät: Geldbörse immer in verschlossenen Innentaschen tragen und möglichst dicht am Körper

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt rät zur Vorsicht und gibt folgende Tipps: Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

red