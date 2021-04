Julianum Helmstedt sagt Info- und Schnupperabend ab

Helmstedt. Den Eltern mit ihren Kindern wird aber auf der Schul-Homepage ein Einblick in das Schulleben geboten.

Der Informations- und Schnupperabend am Julianum Helmstedt fällt aus.

Wegen der hohen Corona-Infektionswerte hat das Gymnasium Julianum seinen angekündigten Informations- und Schnupperabend am Donnerstag, 15. April, abgesagt. Bis zuletzt habe man gehofft, Eltern, Schülerinnen und Schülern des 4. Jahrgangs die Möglichkeit bieten zu können, das Julianum als weiterführende Schule kennenzulernen. Eine Verschiebung auf einen späteren Termin sei bedingt durch die Anmeldetermine vom 17. bis 20. Mai und die aktuelle Corona-Situation nicht realisierbar.

Einblick ins Schulleben bietet die Homepage

Den Eltern mit ihren Kindern könne aber zumindest über die Homepage (www.julianum.de) durch Imagefilm, Präsentationen, Lipdub, Berichte und Fotos ein Einblick in das Schulleben geboten werden. Unter der Rubrik „Digitaler Infoabend“ finden sich Ausschnitte aus dem ursprünglich geplanten Info- und Schnupperabend, ebenso wie die Informationen zu den geplanten Anmeldeterminen sowie zu verschiedenen Anmeldemöglichkeiten (digital oder analog).

Für Fragen können sich die Eltern telefonisch unter (05351) 5367-0 oder per E-Mail an ml@julianum.eu an die Mittelstufenkoordinatorin Manuela Marschall wenden. Auch persönliche Treffen sind nach Vereinbarung möglich.

red