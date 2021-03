Keine Ausgangssperre, aber wieder Maskenpflicht in Helmstedt

Das Aufsetzen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Helmstedter Innenstadt ist nun wieder Pflicht. Das gilt erstmals auch in Königslutter.

Nun gilt für Teile der Helmstedter Innenstadt ab sofort bis 18. April wieder die Maskenpflicht. Das hat der Landkreis Helmstedt am Montagabend bekanntgegeben. Die neue Allgemeinverfügung bezieht sich erstmals auch auf Königslutter.

Sie sei in Abstimmung mit der Stadt Helmstedt und der Stadt Königslutter erlassen worden, teilt die Kreisverwaltung mit. Mit Blick auf die Vorbereitung der Bewerbung als Modellprojekt-Kommune gehe die Stadt Helmstedt konform mit der Maskenpflicht. Die Maskenpflicht an 7 Tagen in der Woche sei hierbei ein wichtiger Baustein.

Wo und wann genau?

Die Geltungsbereiche sind wie folgt beschrieben: In der Fußgängerzone der Stadt Helmstedt im Bereich Markt, Neumärker Straße und Gröpernplatz sowie auf dem Papenberg (ohne Papenbergplatz) muss jede Person eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Einschränkungen gelten von montags bis sonntags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr.

In Königslutter gilt die verordnete Maskenpflicht auf dem Marktplatz (Straßenbezeichnung: „Am Markt“) von montags bis sonntags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Für Schöningen gilt dies nicht, die Stadt wird in diesem Erlass nicht erwähnt. Auch der Begriff „Ausgangssperre“ kommt nicht vor.

Landrat sieht Gefahr

Zur Begründung führt Landrat Gerhard Radeck den neuesten Anstieg der Infektionszahlen an. Der 7 Tage-Inzidenzwert lag am Montag bei 77,8. Radeck: „Innerhalb der jeweiligen festgelegten Zeiträume an diesen Orten begegnen sich zeitweise viele Menschen, so dass der Mindestabstand von 1,5 Metern oftmals nicht eingehalten werden kann.“

Geänderte Zeiträume werden für die Wochenenden und Feiertage zunächst nicht festgelegt, denn mit zunehmend schönem Wetter und dem Betrieb der Eisdielen dienen die Bereiche nicht nur dem Fußgängerverkehr im Zusammenhang mit den Geschäftsbetrieben, sondern laden erfahrungsgemäß auch zum Spazierengehen und Verweilen ein.