Küchenbrand in Helmstedt - Mieter im Krankenhaus

Zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Helmstedt ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag gekommen. Das geht aus einer Meldung des Pressesprechers der Feuerwehr Helmstedt, Alexander Weis, hervor. Es brannte in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Die Polizei evakuierte das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr. Der Mieter der Wohnung wurde ins Krankenhaus transportiert.

Brandbekämpfung außerhalb des Hauses

Das Brandgut wurde aus dem Fenster geworfen und außen abgelöscht. „Durch den direkten Einsatz eines Hochleistungslüfters konnte der Brandrauch nicht in das Treppenhaus gelangen“, informierte Weis. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Emmerstedt und Helmstedt.

red