Helmstedt. Weil Treffen an Ostern nicht möglich sind, bietet die katholische Kirche in der Kar-Woche informative und kurzweilige Stationen an.

Offene Kirche für Familien in St. Ludgeri in Helmstedt

Die Woche vor Ostern, die sogenannte Kar-Woche, stimmt Christen besonders auf das Osterfest ein. Da in diesem Jahr keine gewohnten Treffen möglich sind, lädt laut einer Mitteilung die katholische Kirchengemeinde besonders Familien mit Kindern zur „Offenen Kirche“ ein, um sich auf das große Fest vorzubereiten.

Die Kirche St. Ludgeri werde laut der Mitteilung in der Zeit von Montag, 29. März, bis Donnerstag, 1. April, täglich von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet sein. Jeder Besucher könne selbst bestimmen, wann er kommt und wie lange er in der Kirche verweilen möchte. Vier Stationen in der Kirche laden dazu ein, das Geschehen vor Ostern nachzuempfinden und mitzugestalten. An jeder Station werde es besondere Aufgaben für die Besucher, besonders für die Kinder, geben.

Jeder bekommt eine Osterwegtüte

Am Eingang bekommt jedes Kind eine Osterwegtüte. In dieser Tüte sind einige Dinge enthalten, die an den Stationen gebraucht werden, zum Beispiel ein Wunschband, ein Teelicht, etwas zum Basteln und anderes mehr.

An jeder Station gibt es, wie die Gemeinde mitteilt, etwas zu tun, zum Beispiel etwas aufschreiben, für jemanden beten, etwas ausschneiden, etwas teilen, gemeinsam beten. An jeder Station gebe es zudem etwas zum Mitnehmen. Mit Hilfe dieser Gegenstände könne dann zu Hause ein Ostergottesdienst gefeiert werden. Damit das gut gelinge, werde eine Gottesdienstanleitung für zu Hause angeboten.

Formular muss vorher ausgefüllt werden

Damit die derzeitigen Regelungen eingehalten werden können, werden alle großen und kleinen Kirchgänger gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und während des Besuches zu tragen. Für einen reibungslosen Ablauf solle auch ein ausgefülltes Formular mit den Kontaktdaten mitgebracht werden. Dieses sei im Pfarrbüro (das sich zur Zeit in einem Gemeinderaum des Klosters St. Ludgeri befindet) oder auf www.ludgeri-he.de erhältlich.

Nähere Informationen können auch bei Gemeindereferentin Gabriele Engler eingeholt werden. Sie ist unter (05351) 587421 oder per E.Mail an engler@klosterludgerus.de zu erreichen.

