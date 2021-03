Wer wird Helmstedter des Jahres? – Heute im Livestream

Helmstedt. Wen unsere Leser zum „Helmstedter des Jahres 2020“ gewählt haben, das verraten wir am Mittwoch ab 18 Uhr bei einer Ehrung im Internet.

Das Ergebnis wird mit Spannung erwartet, zumal die Abstimmung bereits im Dezember stattgefunden hat. Die zunächst für Januar geplante Ehrungsveranstaltung mit den sechs Kandidatinnen und Kandidaten sowie geladenen Gästen kann wegen des Corona-Lockdowns nach wie vor nicht stattfinden. Daher lüften wir das Geheimnis nun mit Hilfe des Internets. Offizieller Partner und Unterstützer unserer Aktion ist das Unternehmen Energy from Waste (EEW).

Die Online-Veranstaltung wird am Mittwoch um 17.50 Uhr gestartet, das gut einstündige Programm beginnt um 18 Uhr. Die Ehrung übertragen wir per Livestream für die breite Öffentlichkeit. Wer also wissen möchte, wie die Kandidatinnen und Kandidaten abgeschnitten haben, kann sich dies hier im Livestream anschauen

Das Engagement von Menschen im Kreis Helmstedt soll gewürdigt werden

Rückblick: Die Leserinnen und Leser unserer Zeitung hatten im Herbst 2020 viele Vorschläge eingereicht, eine Redaktionsjury suchte aus diesen Vorschlägen nach eingehender Prüfung sechs Bewerberinnen und Bewerber für die Wahl zum „Helmstedter des Jahres 2020“ aus. Mit der Vergabe dieses Titels wollen wir das Engagement von Menschen aus dem Kreis Helmstedt jährlich würdigen. Einmalige Aktionen finden dabei ebenso Berücksichtigung wie Leistungen zum Wohle von Mitmenschen und Gesellschaft, die über einen längeren Zeitraum erbracht werden.

Und dies sind die Kandidatinnen und Kandidaten für 2020 im Überblick

Martin Lehmann aus Helmstedt setzt sich als 1. Vorsitzender des Fördervereins seit vielen Jahren mit immer neuen Ideen für die Erhaltung des Waldbads Birkerteich ein. Kerstin Mücke aus Grasleben gehört zu den vielen „Helden des Alltags“ im ersten Corona-Jahr. Sie arbeitet als Krankenschwester auf der Covid-19-Station der Helios-Klinik in Helmstedt. Thomas Winterboer aus Ochsendorf sorgte für Schlagzeilen, weil er nach einem A2-Unfall 16 Tonnen Milchprodukte vor der Vernichtung rettete, um sie an Hilfsorganisationen zu verteilen.

Uta Offelmann aus Helmstedt hat ein großes Herz für Tiere. Igel haben es ihr seit einigen Jahren besonders angetan, die sie durch den Winter bringt. Leonardo Emilian Meyer-Welz aus Altena bei Bahrdorf hat zu seinem Geburtstag Spenden für das Hospizhaus in Wolfsburg gesammelt. Dabei kamen 2000 Euro zusammen. Rosemarie Winkler aus Helmstedt ist seit Jahrzehnten ehrenamtlich aktiv, ob in der Kirchenarbeit oder im Türmer-Team der Stadt. Sie bildete viele Kinder an der Flöte aus und sie kümmert sich um „Weihnachten im Schuhkarton“.