In einem Fachwerkhaus in Wobeck hat am Montagabend eine Wohnung gebrannt.

Wobeck. Mehrere Feuerwehren mussten am Montagabend ein Haus in Wobeck löschen. Der Einsatz zog sich bis in den späten Abend hin. Verletzte gab es nicht.

Wohnung in Fachwerkhaus brennt in Wobeck

Zu einem Wohnungsbrand in einem Fachwerkhaus in Wobeck rückten die Feuerwehren aus Wobeck, Dobbeln, Ingeleben, Söllingen und Jerxheim am Montagabend gegen 21.20 Uhr aus. Dort war in einer zurzeit unbewohnten Wohnung des Gebäudes im Erdgeschoss ein Feuer ausgebrochen.

Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte den Brand und alarmierte Feuerwehr und Bewohner, die sich in Sicherheit bringen konnten, so dass niemand verletzt wurde.

Feuerwehr untersucht Fassade in Wobeck mit Wärmebildkamera

Die Einsatzkräfte vor Ort konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Verbrannte Gegenstände wurden ins Freie gebracht und die Fassade mit der Wärmebildkamera auf eventuell noch vorhandene Glutnester untersucht. Der Einsatz zog sich bis in den späten Abend. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unbekannt.

red