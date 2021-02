Zwei Menschen starben bei Unfall nahe Grafhorst auf B 244

Zwei Menschen sind laut Polizei am Montagmorgen auf der Bundesstraße 244 zwischen Grafhorst und Rühen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Zudem gab es einen Schwerverletzten und einen Schaden von mehreren zehntausend Euro. Ein 38-Jähriger sei gegen 8.15 Uhr mit seinem Sattelzug auf der B 244 in Richtung Rühen unterwegs gewesen, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen sei. Ein Gegenlenkmanöver habe dazu geführt, dass sich der LKW auf der Fahrbahn querstellt habe. So sei es zu einem folgenschweren Zusammenstoß mit dem Auto eines 66-jährigen Fahrers gekommen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen sei.

Fahrer und Beifahrerin starben noch am Unfallort

Der Mann und seine 62 Jahre alte Beifahrerin seien ihren Verletzungen noch am Unfallort erlegen. Der Fahrer des LKW sei mit einem Rettungswagen und schweren Verletzungen ins Wolfsburger Klinikum gebracht worden.

B 244 war voll gesperrt

Die Berufsfeuerwehr sei mit mehreren Rettungs- und Notarztwagen, die Freiwilligen Feuerwehren Grafhorst, Bahrdorf und Velpke mit insgesamt 43 Mitgliedern an Ort und Stelle gewesen. Die B 244 sei für die Unfallaufnahme und die anschließende Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden voll gesperrt worden. Die Polizei habe nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig einen Sachverständigen zur Klärung des Unfallhergangs und der Untersuchung der genauen Unfallursache hinzugezogen.