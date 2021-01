Wohnhaus in Lehre wird nach Vollbrand abgerissen

Zu einem Dachstuhlbrand in Lehre musste die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag ausrücken. Wie Feuerwehrsprecher Rainer Madsack mitteilte, stand ein Wohnhaus in der Braunschweiger Straße in Vollbrand. Alle Feuerwehren der Gemeinde Lehre sowie der Löschzug Königslutter waren im Einsatz.

Wohnhaus in Lehre in Flammen: Feuer am Samstagmorgen unter Kontrolle

Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um ein leerstehendes Gebäude. Verletzte waren laut Polizei nicht zu beklagen.

Laut Madsack brachten die Einsatzkräfte das Feuer am frühen Morgen unter Kontrolle. Im Anschluss an die Nachlöscharbeiten wurde mit dem Abriss des Gebäudes begonnen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dieser Bericht wird aktualisiert.

mb