Am 27. Januar wurde ein 47-Jähriger Helmstedter festgenommen. Der Mann gilt als dringend tatverdächtig, im Dezember 2011 einen damals 42-Jährigen getötet zu haben (Symbolbild).

Helmstedt. Im Dezember 2011 wird ein damals 42-Jähriger mit massiven Verletzungen tot in seiner Wohnung gefunden. Nun gilt ein Mann als dringend tatverdächtig.

Mann 2011 in Helmstedt getötet: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Später Ermittlungserfolg: Am 27. Januar wurde ein 47-Jähriger Helmstedter festgenommen. Der Mann gilt als dringend tatverdächtig, im Dezember 2011 einen damals 42-Jährigen getötet zu haben. Das teilen die Polizei und die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Freitag mit.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und die Polizei Braunschweig haben im September 2020 die Ermittlungen zu jenem Tötungsdelikt erneut aufgenommen, welches sich im Dezember 2011 in Helmstedt ereignet hat.

42-Jähriger mit massiven Verletzungen tot in seiner Wohnung gefunden

Am 16. Dezember 2011 war ein damals 42-Jähriger mit massiven Verletzungen tot in seiner Wohnung in Helmstedt gefunden worden. Die Ermittlungen der damaligen Mordkommission, die das gesamte persönliche Umfeld des Opfers einschlossen, führten damals noch nicht zu einer ausreichenden Beweislage gegen den heutigen Tatverdächtigen. Das Verfahren wurde eingestellt.

Die am 1. Juni 2019 ins Leben gerufene Braunschweiger Ermittlungsgruppe befasste sich dann erneut mit diesem Fall. "Hierbei sahen die Ermittler Anlass zu weitergehenden Untersuchungen durch das Landeskriminalamt, aus denen sich Anhaltspunkte für eine Neubewertung der bisherigen Erkenntnisse ergaben", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Ermittler nehmen Tatverdächtigen fest

Deshalb gründete die Braunschweiger Polizei im September 2020 eine Mordkommission mit Ermittlern und Ermittlerinnen verschiedener Dienststellen, die die Ermittlungen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig fortsetzten.

Am Morgen des 27. Januar 2021 konnten die Ermittler Vollzug melden: Ein schon früherer Verdächtiger wurde "als dringend tatverdächtig festgenommen". Das Amtsgericht Braunschweig hatte zuvor dem Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig entsprochen und gegen den 47-jährigen Mann aus dem Raum Helmstedt einen Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Leiter der Polizeiinspektion Braunschweig: "Freue mich sehr über den Ermittlungserfolg"

"Die erneute Bewertung der durch die ehemaligen Ermittler zusammengetragenen Fakten sowie weitergehende kriminaltechnische Untersuchungen der seinerzeit gesicherten Spuren vom Tatort durch das Landeskriminalamt Niedersachsen im Auftrag der Mitglieder der neu gegründeten Mordkommission führte zu neuen Erkenntnissen, auf deren Grundlage ein Haftbefehl ergehen konnte. Von großer Bedeutung war hierbei auch die Akribie, mit denen die seinerzeitigen Ermittler die Ermittlungen geführt und Spuren gesichert haben", heißt es im Bericht.

Kriminaldirektor Lietzau, amtierender Leiter der Polizeiinspektion Braunschweig: "Ich freue mich sehr über den Ermittlungserfolg der Ermittlerinnen und Ermittler. Er zeigt deutlich, dass die Aufklärung bislang ungelöster Verbrechen auf der Grundlage akribischer Arbeit und Hinzuziehung wissenschaftlicher Untersuchungsmethoden auch noch nach einigen Jahren gelingen kann."

red