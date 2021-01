Helmstedt – Familien erzählen im Film über die Grenze

Im Mittelpunkt des Projektes stehen Geschichten und Erlebnisse der älteren Familienmitglieder im Zusammenhang mit der ehemaligen Grenze zur DDR. In den Osterferien 2021 sollen junge Menschen dazu mit Filmprofis einen Kurzfilm drehen. Arbeitstitel: „Zwischen uns … war mal eine Grenze“.

Und so soll das Ganze über die Bühne gehen: Jugendliche begeben sich innerhalb ihrer Familie mit der Kamera auf Spurensuche. Dabei sollen biografisch bedeutsame Orte eine Rolle spielen. „Wir wollen mehr darüber erfahren, was die Teilung Deutschlands und der Region für die Menschen bedeutet hat. Ziel des Filmprojektes ist es, Erlebnisse und Ereignisse so festzuhalten, dass sie für einen größeren Personenkreis zugänglich und für die Zukunft aufbewahrt werden“, erklärt Vereinsvorsitzender Henning Konrad Otto in einer Pressemitteilung.

Workshop in den Osterferien

Der Kurzfilm soll während eines Workshops in den Osterferien 2021 entstehen. Eine Woche lang haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Zeit, um mit Unterstützung von Experten filmische Eindrücke zu sammeln. Als Berater sind Schauspieler und Schauspieldozent David Steffen sowie Regisseur und Produzent David Ruf im Einsatz. Sie sollen den Jugendlichen nicht nur handwerkliche Dinge beibringen, sondern ihnen auch vermitteln, wie eine Filmproduktion von der Idee bis zur Umsetzung abläuft.

„Das nötige Video-Equipment wird den Teilnehmern zur Verfügung gestellt“, erläutert Beate Ziehres vom Verein Grenzenlos. Ein externes Team von Dokumentarfilmern werde den kreativen Prozess und die Workshop-Arbeit im Bild festhalten.

Erlebnisse am Eisernen Vorhang

„Wir stellen uns vor, dass in den Familien Geschichten ausgetauscht werden. Die Jugendlichen sollen ihre Eltern, Großeltern, Tanten oder Onkel befragen. Denn sie nehmen die heute noch existierende Ländergrenze ganz anders wahr als die älteren Generationen, die den Eisernen Vorhang noch erlebt haben“, wird Projektleiter Dr. Thomas Huber in der Pressemitteilung zitiert. Durch die Interviews mit Zeitzeugen sollen deren Erlebnisse für nachfolgende Generationen bewahrt werden.

Weitere Familien gesucht

Viele Familien aus Helmstedt und Umgebung haben sich bereits gemeldet. „Wir freuen uns riesig über das große Interesse an unserem Filmprojekt. Um ein möglichst breites Spektrum spannender Geschichten und Erlebnisse abbilden zu können, möchten wir ausdrücklich weitere Familien ermuntern, sich bei uns zu melden“, erklärt Henning Konrad Otto. Die Teilnahme am Filmprojekt ist kostenlos.

Online-Infoabend am 28. Januar

Während eines Infoabends am 28. Januar von 18 bis 20 Uhr, zu dem alle Interessenten eingeladen sind, stellen die Dozenten das Projekt und sich selbst vor. Die Familien sollen dabei ausführlich zu Wort kommen. Ursprünglich hätte dieser Abend im Roxy-Kino in Helmstedt stattfinden sollen. Wegen der Lockdown-Regeln wird der Informationsaustausch nun per Zoom-Konferenz im Internet erfolgen.

Interessierte Familien können sich beim Verein Grenzenlos für die Videokonferenz anmelden - telefonisch unter (0 53 51) 177777 und 17-2510 oder per E-Mail an: anja.nitschke@stadt-helmstedt.de sowie beate.ziehres@stadt-helmstedt.de. Das Familienfilmprojekt „zwischen uns …“ wurde von den LEADER-Aktionsgruppen Grünes Band und Flechtinger Höhenzug ins Leben gerufen und wird unter anderem aus EU-Mitteln gefördert. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Hohe Börde und des Vereins Grenzenlos – Wege zum Nachbarn.