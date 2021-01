„Corona trifft die Jüngsten hart“ – auch im Kreis Helmstedt

Schul- und Kindergartenschließungen, keine Treffen mit Freunden – keine Frage, die Auswirkungen der Corona-Auflagen treffen vor allem die Jüngsten hart. Wie hart weiß Jürgen Ebbecke aus Königslutter, der seit 1993 Vorsitzender des Vereins Kinder- und Jugendschutz Wolfsburg ist, früher Kinderschutzbund, der auch im Kreis Helmstedt aktiv ist.

Seine Reflexion erfolge nicht direkt aus der Spitze des Krisenmanagements, sondern aus dem Kontakt und den Schilderungen aus den Patenprojekten des Vereins. Und dort gebe es deutliche Hinweise, dass die Lockdown-Folgen gravierend seien.

Es lasse sich laut Ebbecke folgende Formel ableiten: „Je jünger die Kinder sind, desto weniger verstehen sie die Situation. Und da liegt es ganz massiv am Elternhaus, den Kindern Sicherheit und Zuversicht zu geben.“ Nur zeige die bisherige Erfahrung, dass auch Eltern massiv mit der Situation überfordert seien. „Diese Überforderung bekommen wir mit“, machte der Vorsitzende deutlich. Und auch dafür gebe es bestimmte Erfahrungs-Parameter.

Anforderungen der Arbeit, aber auch der Kinder gerecht werden

„Je niedriger das Bildungsniveau, desto komplizierter ist es, weil die nach wie vor vorhandene Energie der Kinder gut kanalisiert werden muss“, verdeutlichte er. Und da wäre noch die Homeoffice-Situation, in der Eltern hin- und hergerissen seien. Zum einen, um den Anforderungen dem Kind gegenüber gerecht zu werden, zum anderen aber auch dem Arbeitgeber gegenüber – es sei schlicht die „Quadratur des Kreises“.

So würden viele Kinder schlicht irgendwann alleine vor dem Fernseher geparkt, ohne Begleitung. Dabei sei auch da ein Austausch wichtig, um im Blick zu haben, ob und wie ein Kind das Gesehene verarbeitet. Der Handy-Konsum nehme eher mit steigendem Alter zu. Oder sie werden an Spielekonsolen gesetzt, wie Ingrid Rollinger weiß.

Die ehemalige Erzieherin ist unter anderem ehrenamtliche Bildungspatin im Verein und hat bis vergangenen Sommer als Pädagogin an einer Grundschule in Wolfsburg gearbeitet. Die Auswirkungen des ersten Lockdowns im Frühjahr hat sie dort hautnah erlebt. „Kinder, die zuvor recht kess waren, kamen nach den sechs bis acht Wochen wieder und waren kaum wiederzuerkennen. Sie waren eingeschüchtert und haben kaum gesprochen. Wir hatten Mühe, bei ihnen das Eis zu brechen“, erinnert sie sich.

Die veränderte Situation und dass sie nie Freunde sehen konnten, hatte ihnen zugesetzt. Doch im Gegenteil zur jetzigen Phase gab es da noch einen Unterschied. Geholfen habe die Jahreszeit, die Kinder konnten dann im Sommer raus. Das falle jetzt weg, und das Kontaktverbot erschwere die Situation weiter. Gerade jetzt wäre ihr Einsatz als Patenoma, als die sie im Verein angefangen hat, vermehrt und dringend nötig, denn nicht jede Familie könne die Schul- und Kindergartenschließungen durch mehr Krankentage auffangen. Wer keine Familie in der Nähe hat, komme bei der Betreuung in arge Schwierigkeiten.

Gruppenarbeit ist coronabedingt unmöglich

Viele Ängste bauten sich durch die häuslichen Probleme und durch die Corona-Einschränkungen auf. „Es ist schwer, einem Kind zu vermitteln, warum es seine Freunde so lange nicht sehen darf“, machte Jürgen Ebbecke deutlich. In die Vereinsarbeit mit den zahlreichen Patenprojekten seien die Eltern vielfach eingebunden, da ohnehin die Familien im Mittelpunkt stehen. Doch die Ehrenamtlichen bewegten sich derzeit in einer Grauzone und mit Risiko.

Durch die Kontaktverbote können sie eigentlich nicht agieren und mit ihren Projekten Hilfe und Unterstützung leisten. Dennoch tun sie es, so lange es geht in Einzelarbeit in ihren Räumen in Wolfsburg. „Wir haben einen strengen Hygieneplan, halten uns an die Abstandsregeln, und haben hochwertige Raumluftfilter angeschafft“, berichtete der Vorsitzende. Dringend notwendig wäre es in diesen Zeiten allerdings, in Gruppen zu arbeiten.

Diese würden nachgewiesenermaßen effektiver und nachhaltiger helfen, doch seien derzeit gar nicht möglich. Die Zwickmühle verdeutlicht der Vorsitzende auch anhand eines anderen Beispiels.

Gerade vom Allgemeinen Sozialen Dienst in Wolfsburg erhalte er derzeit vermehrt Hilferufe zur Unterstützung von Kindern, die per Schutzverordnung aus Familien herausgeholt werden müssen. Doch diese Hilfe kollidiert mit den aktuell geltenden Corona-Schutzverordnungen, weil da zu viele Personen zusammen kämen. Der Politik wirft Ebbecke deshalb vor, in Sachen Pandemie-Bekämpfung die falschen Prioritäten zu setzen: „Wir retten Unternehmen wie TUI oder Lufthansa mit Milliardenbeträgen, aber es ist kein Geld vorhanden, um Schulen mit Raumluftfilter auszustatten?“

Er sei sicher, dass die jetzige Generation durch die Ängste und Sorgen nachhaltig beeinflusst werde und zitiert dafür eine frühere Wolfsburger Ortsbürgermeisterin: „Man sagt immer, Kinder sind unsere Zukunft. Nein, sie sind unsere Gegenwart, die nimmt man ihnen gerade und damit dann auch die Zukunft.“ Trotzdem, Ebbecke sei Berufsoptimist und hoffe, dass sich alles noch zum Guten wende. Dazu wollen sie auch mit der eigenen Arbeit beitragen.

Die sei, so gibt er zu, vielleicht der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, aber es lohne sich für jedes Kind zu kämpfen und die Familien mit ihren jeweiligen Bedürfnissen zu unterstützen. Doch auch die Familien selbst könnten an der einen oder anderen Stellschraube drehen, betonen Ebbecke und Rollinger.

Rituale stärken den Familienzusammenhalt

Die Zuverlässigkeit, die die Paten des Kinder- und Jugendschutzes bringen, könnten sie ebenfalls leisten, beispielsweise mit regelmäßig zusammen eingenommenen Mahlzeiten. Dabei sollte ein positives Grundklima erzeugt werden. „Probleme sollten am Abendbrottisch nicht thematisiert werden, das kann danach oder davor geschehen. Auch sollte einem Kind nicht einfach eine Mahlzeit vorgesetzt werden, während man selbst etwas anderes tut“, stellt Jürgen Ebbecke heraus.

Es gehe darum, den Zusammenhalt in der Familie zu fördern, und das habe sehr viel mit Ritualen zu tun. Diese sollte ganz definiert sein, betont auch Ingrid Rollinger.

Sie spricht sich für feste Familienzeiten aus, in der die Außenwelt abgeschottet wird, also Handy aus und Laptop zu, um den Fokus nur auf die Familie zu richten. „Natürlich kann man zur Zeit nicht so viel machen, aber auf jeden Fall rausgehen, ein Überraschungspicknick veranstalten oder sich etwas anderes überlegen“, nennt sie Beispiele. „Wenn Kinder merken, dass sie so wertgeschätzt werden, bauen sie Vertrauen auf und damit Ängste ab“, ist sie sicher. Auch in diesen schwierigen Zeiten müsse man versuchen, das eigene Leben tatsächlich zu leben.

Kontakt: www.kjs-wolfsburg.de