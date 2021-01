Nach Laschets Wahl hoffen Helmstedts CDU-Delegierte auf mehr Ruhe

Zu den 1001 Delegierten, die am Wochenende beim digitalen Parteitag der CDU ihren neuen Bundesvorsitzenden gewählt haben, gehörten auch die Helmstedter CDU-Kreisverbandsvorsitzende Elisabeth Heister-Neumann sowie die Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Dorothea Dannehl. Als Ersatzdelegierter war unter anderem der CDU-Bundestagskandidat Andreas Weber aus Königslutter dabei. Was sagen sie zum Wahlergebnis, und wird Laschet ihrer Meinung nach auch der Kanzlerkandidat?

Einhelliges Lob gab es von allen Dreien zunächst einmal für die Ausrichtung des Parteitags. Die Premiere in digitaler Form sei absolut gelungen, wenngleich allen etwas zu einem herkömmlichen Parteitag gefehlt hätte: der persönliche Kontakt. Zur Wahl Armin Laschets sagte Elisabeth Heister-Neumann: „Ich bin damit zufrieden.“ Auch wenn er nicht ihr Favorit gewesen wäre.

Erstes Kreuz bei Norbert Röttgen

Für den Nordrhein-Westfalen habe sie erst im zweiten Wahlgang gestimmt, ihre erstes Kreuz hätte sie bei Norbert Röttgen gemacht, legte sie ihre Abstimmung offen. „Röttgen ist ein sehr intelligenter, visionärer Mann“, begründete Heister-Neumann. Dabei sei sie im Vorfeld noch unentschieden gewesen.

Sie habe zwischen ihm und Laschet geschwankt. Allgemein etwas eingebüßt hatte Röttgen aus ihrer Sicht allerdings auch bei seiner letzten Rede vor der Abstimmung, da sei Laschet der Beste gewesen. Und Friedrich Merz? „Ich sehe in ihm einen hervorragenden Wirtschaftsminister“, stand für sie fest. Als Vorsitzenden habe sie ihn sich aber nicht vorstellen können, denn die Partei brauche jetzt jemanden, der die verschiedenen Flügel wieder zusammenbringen kann – „da helfen keine markigen Worte.“

Die Kreisvorsitzende weiß, wie divers die Meinungen im Vorfeld waren. Im November habe sie ein Stimmungsbild in der Helmstedter Partei abgefragt. „Das war nicht eindeutig pro Merz, der allgemein immer als Favorit gehandelt wurde. Es gab keine klare Meinung, aber sehr differenzierte Antworten zu dem, was von einem neuen Vorsitzenden erwartet wird“, berichtete sie.

"Merz kann die Partei nicht wieder einen"

Dorothea Dannehls Meinung ist da, was Merz betrifft, eindeutig: „Ich halte Merz von der Wirtschaftsseite her für absolut kompetent, aber ich sehe in ihm niemanden, der die Partei wieder einen kann.“ Mit dem jetzigen Wahlergebnis könne sie „wunderbar leben“, deutete aber an, dass auch für sie Laschet nicht der erste Favorit war. Dennoch: „Die Wahl ist geheim.“

Für den neuen Bundesvorsitzenden spreche, dass er Menschen verbinden könne. Das beweise er auch als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, wo er stabil mit einer Stimme Mehrheit regiere. In seinem Kabinett bringe er starke, auch streitbare Einzelcharaktere zum Wohle des Ganzen zusammen. „Das wird gut, aber vor Laschet liegt viel Arbeit“, ist sich Dannehl sicher.

Just als der neue CDU-Bundesvorsitzende kurz nach seiner Wahl ans Rednerpult tritt, ist beim Applaus der Delegierten auf der großen Videoleinwand hinter ihm Andreas Weber eingeblendet. „Das war lustig, aber ich schwöre, ich hatte damit nichts zu tun“, betonte er uns gegenüber. Es sei kein Geheimnis, dass die Einblendungen bereits im Vorfeld zusammengeschnitten worden waren.

"Merz hätte neue Impulse setzen können"

Die Delegierten waren gebeten worden, Videosequenzen aufzuzeichnen und einzusenden, so auch vom Applaus. Und, hätte er den neuen Vorsitzenden gewählt? „Nein. Ich hätte Merz gewählt“, lautete seine klare Antwort dazu. Das, was Heister-Neumann und Dannehl kritisiert hatten, sah Weber als Vorteil an: „Er ist ein bisschen kerniger, aber damit hätte er neue Impulse setzen können.“

Aus Webers Sicht könne Merz die weltpolitischen Zusammenhänge besser zusammenbringen als Laschet und lobte zudem dessen Wirtschaftskompetenz. Von dem zum Schluss unterlegenen Kandidaten hatte sich Weber einen Kurs mit mehr Durchschlagskraft erhofft. Doch Weber bringt noch einen vierten Namen ins Spiel.

„Am liebsten wäre mir Jens Spahn als junger Vorsitzender mit Überzeugungskraft gewesen“, stand für ihn fest. Was auch er Armin Laschet zutraut ist, dass er die CDU zusammenhalten, eine „Integrationskraft entfalten“ kann. „Gut wäre, sich jetzt erstmal um das Programm zu kümmern, wenn man sich da annähert, wäre das schon gut“, sagt er. Dass die programmatischen Inhalte wieder in den Vordergrund gerückt werden, wünschen sich auch Dorothea Dannehl und Elisabeth Heister-Neumann.

Personaldebatten hinter sich lassen

Neben dieser hervorstechenden Personalie wurden auch das Präsidium sowie der CDU-Bundesvorstand neu gewählt. Letzterem gehört wieder Elisabeth Heister-Neumann an, die 563 Delegierten-Stimmen und damit 58,28 Prozent Zustimmung bekommen hat. Damit liegt sie immerhin unter anderem vor Mike Mohring, dem ehemaligen Vorsitzenden der Landtagsfraktion Thüringens, der 527 Stimmen erhielt.

Elisabeth Heister-Neumann (links) und Dorothea Dannehl gehörten zu den 1001 Delegierten, die den neuen CDU-Bundesvorsitzenden wählten. Foto: Archiv

Alle Helmstedter Delegierte eint also der Wunsch, die Personaldebatten hinter sich zu lassen und die inhaltliche Arbeit in den Vordergrund zu rücken – dabei steht die nächste Personalie bereits an: Wer wird Kanzlerkandidat? Wird es Armin Laschet oder doch der Bayer Markus Söder? Dorothea Dannehl ist da unentschlossen: „Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Die Tendenzen aus vielen meiner Gespräche zeigen, dass Söder durchaus eine Option darstellt. Aber da sollen die beiden sich erstmal zusammensetzen.“

Das sei im Augenblick noch nicht entschieden, sagt Heister-Neumann. Von ziemlicher Bedeutung werden die Ergebnisse der im März stattfindenden Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sein, steht für sie fest. „Wenn es für die CDU halbwegs gut angeht, könnte es Laschet werden. Aber im Moment kann ich das auch für mich noch nicht sagen“, führte sie aus. Andreas Weber hat da eine eindeutige Meinung: „Markus Söder.“

Er kenne Söder noch von früher aus seiner Arbeit bei der Jungen Union, er sei schon immer ein selbstbewusst auftretender Mensch gewesen. Und gerade auch deshalb geeignet: „Es ist nicht verkehrt, selbstbewusst die Interessen Deutschlands zu vertreten.“