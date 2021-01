Zug kollidiert bei Barmke mit einem Auto

Am Samstag erfasste ein Zug den hinteren Teil eines Pkw. Zwei Insassen wurden leicht verletzt. Die Ortsfeuerwehr Barmke kümmerte sich um die Einsatzstelle.

Barmke. Zwei Personen haben sich am Samstag bei einem Verkehrsunfall nahe Barmke verletzt. An einem Bahnübergang erfasste ein Zug das Auto der beiden.

Bereits am Samstag ist es an einem unbeschrankten Bahnübergang nahe Barmke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Zug und einem Pkw gekommen. Zwei Insassen des Autos verletzten sich bei dem Zusammenprall, der sich um etwa 13.24 Uhr auf der Straße Zum Stüh ereignete. So berichtet es die Feuerwehr.

Nicht der erste Unfall bei unbeschränktem Bahnübergang

Die beiden Personen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt, konnten das Auto aber selbstständig verlassen. Ein Rettungsdienst betreute die zwei Personen. Die Ortsfeuerwehr Barmke sicherte die Unfallstelle ab und kontrollierte die Fahrbahn auf auslaufende Betriebsmittel.

Es ist nicht der erste Unfall an unbeschränkten Bahnübergängen im Landkreis Helmstedt. Im Oktober übersah ein 61-Jähriger bei Emmerstedt den herannahenden Güterzug.

red