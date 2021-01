Lutterspring-Besucher halten sich von den Feldern fern

Der Parkplatz am Lutterspring war am Wochenende wieder voll, die Elmbesucher hielten sich aber offenbar an die Vorschriften.

Königslutter. Rodelpartien bleiben auf den bereits bepflanzten Äckern am Elmrand aus, zeigen die Kontrollen der Landwirte. Weiterer Schaden ist offenbar abgewendet.

„Vorsichtig erleichtert“ sei Landwirt Marco Damann, als wir mit ihm am Sonntagnachmittag über die Situation am Lutterspring sprechen. Er gehört zu den Landwirten, auf deren Feldern vor wenigen Tagen gerodelt und damit ein Teil des bereits gesäten Wintergetreides zerstört wurde.

Verstärkt habe er in der vergangenen Woche einen Blick auf sein Feld am Elmrand gehabt, damit nicht noch weiterer Schaden angerichtet wird. „Es waren zwar Spuren auf dem Feld, aber minimal. Das ist gar kein Vergleich zu vergangenem Wochenende“, lautete sein Fazit direkt nach seiner erneuten Runde am Nachmittag.

Lutterspring-Parkplatz wieder voll

Auch Mareike Gerecke kontrollierte ihre Felder am Wochenende verstärkt. Ihr Eindruck am Sonntag: „Die Menschen sind auf den Wegen geblieben und akzeptieren, dass sie sich nicht auf den Äckern aufhalten sollen.“

Der Parkplatz am Lutterspring sei zwar wieder voll gewesen, war die Beobachtung von Damann, doch lange nicht so, wie am vergangenen Wochenende. Da hätten neue Besucher warten müssen, bis andere eine Lücke frei gemacht haben. Auch verteilten sich die Spaziergänger gut, urteilte er.

Die Felder der Landwirte blieben diesmal weitestgehend verschont. Foto: Hans-Jürgen Trommler/regios24

Verständnis in sozialen Medien

Viel Verständnis habe es ihr und den anderen gegenüber auch in den sozialen Medien gegeben, wie viele Kommentare gezeigt hätten, berichtete Mareike Gerecke. „Viele haben scheinbar nicht gewusst, dass wir dort Lebensmittel produzieren. Ich denke, das Problem dürfte sich nun erledigt haben“, lautete somit ihre Hoffnung, dass die Felder auch künftig nicht mehr betreten werden. Noch etwas skeptischer zeigte sich da Marco Damann.

Zwar sei er optimistisch auch angesichts des vorhergesagten Tauwetters, dennoch würde sich in den kommenden Wochen zeigen, ob sich die Elm-Besucher weiterhin daran hielten. Vor allem bei einem nächsten Kälteeinbruch. Trotz der für ihn erstmal guten Nachrichten, hallten die Erlebnisse des vorangegangenen Wochenendes noch nach, gab er zu.

Große Hoffnung in gutes Erntejahr

Speziell die zum Teil schwierigen Gespräche mit den uneinsichtigen Rodlern beschäftigten ihn. „Das kann ich nicht so einfach wegstecken“, sagte er. Und natürlich mache ihm noch der drohende Ernteausfall zu schaffen.

Seit er die Fläche dort 2013 von seinem Vater übernommen hat, endeten wetterbedingt von den ersten sechs Pachtjahren drei mit roten Zahlen. Dennoch habe er sich entschieden, sie für weitere sechs Jahre zu pachten. Aber auch 2020 sei ein schlechtes Jahr gewesen und endete mit Verlust. „Und jetzt kommt die Ernte 2021, für die ich mir so viel erhofft hatte, weil die Bedingungen bisher optimal waren“, machte er deutlich.

Bereits jetzt kaum noch Gewinn möglich

Von seinen knapp viereinhalb Hektar sei ein halber massiv beschädigt, hatte er eingeschätzt. Das könne bereits jetzt bedeuten, dass Damann keine Chance mehr hat, für dieses Feld einen Gewinn einzufahren. „Ich habe schon rumtelefoniert, ob noch jemand von den Kollegen Saatweizen hat, damit ich den nicht teuer im Frühjahr kaufen muss“, schilderte er. Froh sei er, dass er nur im Nebenerwerb Landwirt und somit finanziell nicht darauf angewiesen sei, dennoch solle die ganze Arbeit auch Spaß machen.

Wie die Auswirkungen der ausgiebigen Rodelpartien sind, wird sich also erst noch zeigen. Mareike Gerecke kündigte an, die Schilder und die Flatterband-Absperrungen noch eine Weile stehen lassen zu wollen, damit die Besucher weiterhin daran erinnert werden, die Äcker nicht zu betreten.