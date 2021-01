Samtgemeinde Velpke sagt Sitzungen bis zum 21. Februar ab

Die zwischen dem 11. Januar und 21. Februar geplanten Sitzungen der politischen Gremien in der Samtgemeinde Velpke finden nicht statt. Das teilte Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke in einer Rundmail mit.

Als Grund gibt er die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie an. Von der Absage ausgenommen sind demnach lediglich die Sitzungen der Verwaltungsausschüsse der Gemeinden Bahrdorf und Grafhorst am 21. Januar.

Haushalt in der Schwebe

Beide Gremien müssen über den jeweiligen Haushalt ihrer Gemeinde abstimmen. Die dafür notwendigen Voten der Gemeinderäte will man im Umlaufbeschlussverfahren herbeiführen. Bei zwingendem Bedarf sollen die Verwaltungsausschüsse der Gemeinden Groß Twülpstedt am 27. Januar, Velpke am 4. Februar und Danndorf am 11. Februar eingeladen werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Von der Absage sind gemäß Sitzungskalender sechs öffentliche Sitzungen betroffen, darunter die der Räte Grafhorst, Groß Twülpstedt und Bahrdorf. Das hat auch Folgen auf den weiteren Umgang mit dem Thema Einheitsgemeinde. Rüdiger Frick bedauert in seiner Mail, dass das Thema nun zunächst nicht weiter behandelt werden könne.

Einheitsgemeinde auf Eis gelegt

Nach einem deutlichen Votum im Samtgemeinderat hätte er nun positive Beschlüsse aus den Gemeinderäten benötigt, um sein Etappenziel, die Bildung einer Lenkungsgruppe, zu erreichen. Diese hätte spätestens im März ihre Abeit aufnehmen sollen, aber: „Wir könnten die Sitzungen rechtlich zwar durchführen. Das wäre in der aktuellen Situation aber nicht erklärbar“, so Rüdiger Fricke in einem Telefonat zur Sache.

Für das Thema Einheitsgemeinde bedeutet die Absage der Sitzungen einen, wie Fricke es nannte, satten Boxenstopp. Konkret meinte er damit: „De facto ist das das Ende der Diskussion über die Einheitsgemeinde in dieser Legislatur.“ Die Räte seien im ersten Quartal nicht mehr erreichbar.

Dann auch noch Kommunalwahl

„Wir können das Thema also erst im Juni, Anfang Juli, wieder diskutieren und dazu Beschlüsse fassen“, erklärte er. Doch dann laufe die Zeit gegen das Vorhaben. Zunächst kämen die Sommerferien, danach stünden die Wahlen an. Ein Umlaufbeschluss komme für dieses Thema nicht in Betracht. „Das könnte man tun. Wenn aber Diskussionen zu erwarten sind, vermeide ich das Verfahren“, so der erste Mann im Rathaus.

Apropos Umlaufbeschluss: Grundsätzlich müssten, so Fricke, die Mitglieder der Gremien, die im Umlauf einen Beschluss fassen sollen, vorab mit einem Kreuz über das Verfahren selber abstimmen. Damit legitimierten sie sozusagen den Beschluss als solchen. So ein Verfahren sei nur sinnvoll, wenn die Sachlage klar und keine Diskussion zu erwarten sei, meinte Fricke, etwa im Fall positiver Haushalte von Mitgliedsgemeinden.