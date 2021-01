Lkw fuhr Schlangenlinien auf A2 - Fahrer hat 2,94 Promille

Helmstedt. Helmstedter Polizisten haben einen Lkw-Fahrer von der Autobahn gelotst, der mit seinem Sattelzug betrunken in Fahrtrichtung Berlin unterwegs war.

Die Polizei hat am Mittwochabend auf der Autobahn 2 einen betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein aufmerksamer Autofahrer gegen 19.30 Uhr einen Lkw mit osteuropäischem Kennzeichen gemeldet, der auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin in Schlangenlinien unterwegs war.

Da sich kein Funkstreifenwagen der Bundesautobahnpolizei in der Nähe befand, postierte sich ein Fahrzeug des Polizeikommissariats Helmstedt auf der Autobahn und konnte den Sattelzugso an der Ausfahrt Marienborn wenig später aus dem Verkehr ziehen.

Mit fast 3 Promille unterwegs

Die Polizeibeamten kontrollierten den Fahrer auf dem dortigen Parkplatz. Es handelte sich um einen 38 Jahre alten Mann.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab den stattlichen Atemalkoholwert von 2,94 Promille. Dem 38-Jährigen wurde daraufhin im Klinikum Helmstedt durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den 38-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit in Straßenverkehr.

red