Telefonbetrüger geben sich in Helmstedt als Polizisten aus

Ein Mann posiert symbolisch mit einem Telefon in Hannover. Betrüger geben sich am Telefon als Beamte aus und bringen so vor allem Senioren dazu, ihnen ihr Erspartes auszuhändigen.

Das Polizeikommissariat in Helmstedt warnt erneut vor der Masche von Trickbetrügern, die sich gegenüber Senioren als Polizeibeamte ausgeben und sie unter falschen Angaben um ihr Erspartes bringen wollen.

So kam es am Dienstagvormittag in Helmstedt zu drei Anrufen von falschen Polizeibeamten bei älteren Mitbürgern im Alter von 75, 82 und 85 Jahren. Den Ermittlungen nach meldeten sich die dreisten Betrüger telefonisch und gaben sich als Kriminalbeamte der Polizei Helmstedt aus.

Rentnerin reagierte richtig

In dem ersten Gespräch mit der 85-Jährigen erklärte der unbekannte Anrufer, dass es in der Nachbarschaft einen Raub gegeben habe. Außerdem erkundigte sich der Unbekannte, ob die Seniorin davon etwas mitbekommen habe. Die Rentnerin gab daraufhin die kluge Antwort, dass sie sich bei der Polizei Helmstedt erkundigen werde, woraufhin sofort aufgelegt wurde.

Bei dem zweiten Anruf wurde einem 75-jährigen Helmstedter mitgeteilt, dass bei einem Brand ein Notizbuch mit persönlichen Daten von ihm gefunden wurden. Dies kam dem Rentner gleich merkwürdig vor, so dass er von sich aus sofort das Gespräch beendete. Das dritte Telefonat begann der falsche Polizeibeamte, in dem er einem 82-Jährigen mitteilte, dass bei einem nahegelegenen Einbruch ein Notizbuch mit seiner Adresse sichergestellt wurde. Auch dieser Senior entgegnete routiniert, dass er Rücksprache mit der Polizei nehmen werde.

Kein Schaden entstanden

Durch das vorbildliche Handeln der Betroffenen ist glücklicherweise kein Schaden entstanden, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei. In diesem Zusammenhang ist nochmals zu betonen, dass die Polizei keine persönlichen Daten oder einen Aufbewahrungsort von Wertgegenständen über das Telefon erfragt. Ebenso werden Personen durch die Polizei, wie in der Vergangenheit mehrfach auch geschehen, nicht aufgefordert, Bargeld oder Schmuck an Polizeibeamte zu übergeben.

pax