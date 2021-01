Polizei meldet erneut Keller-Einbrüche in Helmstedt

Auf Keller in Mehrfamilienhäusern haben es Einbrecher in Helmstedt abgesehen (Symbolfoto).

Erneut haben Keller-Einbrecher in Helmstedt Beute gemacht: Am Neujahrsmorgen wurden dem Polizeikommissariat Helmstedt zwei Kellereinbrüche in ein Mehrfamilienhaus am Helmstedter Triftweg gemeldet.

In dem Gebäude wohnen nach Polizeiangaben 19 Mietparteien. Während aus dem Keller einer 52-jährigen Mieterin lediglich Waschmittel gestohlen wurde, war der Schaden eines 57 Jahre alten Bewohners wesentlich höher. „Der bislang unbekannte Täter drang mit Gewalt in den verschlossenen Kellerraum ein und entwendete 19 Flaschen alkoholischer Getränke und transportierte diese mit einem roten Damenfahrrad ab, dass er vorfand und ebenfalls stahl“, heißt es im Polizeibericht.

Polizei Helmstedt bittet um Zeugenhinweise

Da zudem auch ein größerer blauer Kompressor, ein Gartenstuhl und eine Bohrmaschine gestohlen wurden, vermuten die Beamten, dass es sich um mindestens zwei Kellereinbrecher gehandelt haben muss oder der Täter mehrmals den Tatort aufsuchte.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Unbekannte Kellerparzellen in einem Mehrfamilienhaus in der Sebastian-Bach-Straße in Helmstedt aufgebrochen: Neun Keller in Helmstedter Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Das Polizeikommissariat Helmstedt bittet zum erneuten Fall am Triftweg unter der Rufnummer (05351) 52 10 um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise zur Nachtzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Schaden der beiden Kellereinbrüche im Triftweg wird von den Beamten auf mindestens 500 Euro geschätzt.