Drei Verstorbene und fast 100 Infizierte in Helmstedter Heimen

Nach dem Corona-Ausbruch in zwei Awo-Pflegeheimen in Helmstedt und Königslutter hat sich die Zahl der Verstorbenen und Erkrankten im Laufe der Woche noch einmal erhöht. Betroffen sind sowohl Bewohner als auch Pflegepersonal der Einrichtungen Glockbergstraße in Helmstedt sowie Amtsgarten in Königslutter. In Helmstedt ist am 27. Dezember eine 72 Jahre alte Bewohnerin mit einer Covid-Infektion gestorben, informierte Awo-Bezirksverbandssprecher Falk Hensel am Mittwoch. Damit ist es die insgesamt dritte Bewohnerin in dem Heim. Bereits am 16. Dezember war dort eine 98 Jahre alte Erkrankte verstorben, am 25. Dezember dann eine 95-Jährige. Alle drei seien im Heim gestorben, teilte Hensel mit.

Die Zahl der Infizierten hat sich in beiden Einrichtungen weiter erhöht. In Helmstedt seien aktuell zwölf Seniorinnen und Senioren betroffen sowie fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zwei Bewohner befänden sich im Krankenhaus. Noch weiter verschärft hat sich die Situation in Königslutter. Dort sind mittlerweile 51 Bewohnerinnen und Bewohner sowie elf Mitglieder des Personals betroffen. Vier Seniorinnen und Senioren befänden sich im Krankenhaus. Zum Gesundheitszustand der Erkrankten konnte Verbandssekretär Hensel nichts mitteilen.

Corona-Fälle in Helmstedter Pflegeheimen

In beiden Heimen wurden Isolationsbereiche für die Infizierten geschaffen, die mittlerweile erweitert wurden. In Königslutter ist ein allgemeiner Wohnbereich betroffen, aber auch ein Bereich für an Demenz erkrankte Menschen. Alle Maßnahmen erfolgten in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Helmstedt.

„Es wird kontinuierlich weiter getestet“, betonte Falk Hensel. Ziel sei es weiterhin, jegliche Infektion mit dem Corona-Virus für Bewohner und Mitarbeiter auszuschließen. Der Verbandssekretär dankte „allen Kolleginnen und Kollegen, die seit Monaten unter besonders erschwerten Bedingungen arbeiten“.

