In Lelm brannte am Mittwoch eine Scheune

Lelm. Ein Scheunenbrand hat das Dorf Lelm im Landkreis Helmstedt am Mittwoch in Aufregung versetzt. Der Rauch war kilometerweit zu sehen.

Großalarm: Rund 80 Feuerwehrleute löschen Scheune in Lelm

Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung sind am Mittwochmittag ausgerückt, um einen Großbrand in Lelm zu bekämpfen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Scheune bereits voll in Flammen.

„Schon auf der Anfahrt war klar ersichtlich, dass die Scheune im Vollbrand steht“, berichtete Einsatzleiter Matthias van der Wall am Brandort. „Deshalb haben wir gleich weitere Wehren nachalarmiert.“ Menschenleben seien zum Glück nicht in Gefahr gewesen.

Massiver Löschangriff von zwei Seiten

Mit einem „massiven Löschangriff“ von der Vor- und Rückseite der Scheune in der Schierenstraße gelang es den rund 80 Feuerwehrleuten aus Lelm, Königslutter, Rottorf, Groß Steinum, Räbke, Süpplingen und Ochsendorf schnell, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. „Zudem mussten wir wegen der starken Wärmestrahlung des Brandes einen Gastank kühlen, der sich hinter der Scheune befand“, erklärte van der Wall.

Ursache des Brandes ist noch unklar

Mehrere Tanklöschfahrzeuge waren notwendig, um die Wasserversorgung während des Einsatzes sicherzustellen. Ausgerückt nach Lelm war auch die Verpflegungsgruppe der Kreisfeuerwehr.

Ein Übergreifen der Flammen auf die Wohngebäude in unmittelbarere Nähe zur Scheune am östlichen Ortsrand von Lelm konnten die Einsatzkräfte verhindern. Nachdem der Brand unter Kontrolle war, öffneten die Feuerwehrleute das Dach der Scheune mit Hilfe der Drehleiter, um Glutnester aufzuspüren sowie Hitze und Rauch besser abziehen zu lassen. Zur Brandursache und zum Ausmaß des Schadens lagen noch keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.