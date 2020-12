Besondere Weihnachten - Königslutter setzt ein Zeichen

Auf dem Markt in Königslutter hatten sich an Heiligabend angemeldete Besucher trotz Nieselregens zum Freiluft-Gottesdienst versammelt - unter strengem Hygienekonzept.

Es war wettermäßig ein trüber Heiligabend, am Ende eines kraftraubenden Jahres. Und doch wurde ihm allenthalben Glanz verliehen. Corona kann das Weihnachtsfest nicht entzaubern.

In Königslutter beim Gottesdienst auf dem Marktplatz waren wir Zeuge dieser besonderen Stimmung. An einem nassen und kalten Abend wurde ein Stück Wärme von Mensch zu Mensch weitergereicht. Königslutters Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan initiierte eigens dafür einen neuen Gruß, ein von Händen geformtes Herz, das Frieden, Wärme und eine innigliche Umarmung symbolisieren sollte – kontaktloses und dennoch intensiv spürbares Miteinander.

Tagsüber ist nicht viel los gewesen auf den Straßen im Kreisgebiet. Gegen die Mittagszeit wirkte der Marktplatz in Schöningen gespenstisch leer. Nur wenige Menschen huschen vorbei, ein Bäcker hofft auf letzte Heiligabend-Kundschaft. Wäre da nicht die weihnachtliche Dekoration, hätte man es für einen ganz normalen winter-trüben Donnerstag in Corona-Zeiten halten können.

St. Vincenz - Die offene Kirche

Die St. Vincenz Kirche war geöffnet. Dort empfing Küsterin Marlies Höppner Menschen, die Ruhe oder ein Gespräch suchten. Seit 10 Uhr hielt sie die Stellung und sie wollte das bis 22 Uhr tun. Der Chorraum des Gotteshauses war frei zuglänglich, auf der rechten Seite neben dem Altar haben die Ehrenamtlichen der Gemeinde die phantasievolle Krippe aufgebaut. Zwei große Weihnachtsbäume säumten den Chorraum, dezent, aber festlich geschmückt.

Auf einem Tisch rechts vor den Stufen zum Chorraum hatte Marlies Höppner ein paar kleine Geschenke auf einem Tisch drapiert: von Hand gebastelte Engel in einem Tütchen, die Weihnachtsgeschichte in einem Briefumschlag, geweihte Kerzen sowie ein paar Leckereien für kleine Besucher. Wer die Kirche an diesem Tag besuchte, wurde beschenkt. „Das war ein besonderes Jahr, darum finde ich es wichtig, dass die Kirche heute offen ist“, sagte Höppner. Die Küsterin hatte einen langen Tag vor sich, denn um 22 Uhr fand die Christmette in St. Vincenz statt. Die Familie sah sie an diesem Heiligabend nicht.

St. Ludgeri - Tüten für die Besucher

Die katholische Ludgeri-Gemeinde in Helmstedt hatte sich für Heiligabend ein offenes Angebot für Familien einfallen lassen, denn das klassische Krippenspiel gab es in diesem Jahr nicht. Wer das Gotteshaus am Nachmittag betrat, erkannte sofort das Hygiene- und Abstandskonzept. Freundlich begrüßten Anne und Wilfried Seidel jeden Gast. Die meisten hatten sich vorab online angemeldet. Im Kirchenschiff wartete Clara Wirth auf die Besucher. Von ihr bekam jeder eine Weihnachtstüte, in der unter anderem ein Stern steckte.

Die Besinnung stand im Mittelpunkt. Vor dem Altar hatte die Gemeinde die Krippe aufgebaut, rechts und links von einem kleinen Tannenbaum gesäumt. An ihnen durften die Besucher ihre Fürbitten aufhängen, dafür war der Stern in der Tüte gedacht. Julia machte davon Gebrauch, sie war mit ihrer Familie gekommen.

Krippenspiel-Kinder im Video

Ihre nächste Station war eine Videovorführung im Seitenschiff. Dort wartete schon Anna Maria Müller. Zusammen mit Clara Wirth ist sie eigentlich für das Krippenspiel zuständig. Weil das ausfallen musste, erzählten die kleinen und etwas größeren Darsteller im Video, was Weihnachten für sie bedeutet: mit der Familie zusammen zu sein, sich über Geschenke zu freuen, miteinander zu singen.

Die dritte und letzte Station in der offenen Kirche war das Friedenslicht aus Betlehem. Dort durfte jeder Besucher eine Kerze für einen anderen Menschen anzünden. Auch Julia und ihre Familie taten das. Das Video der Krippenspielkinder ist übrigens bis zum 6. Januar 2021 auf der Internetseite der Ludgeri-Gemeinde zu sehen.

Heiligabend vom Ablauf her neu zu erfinden, neue Wege zu beschreiten, wie das geht, wurde beim Freiluft-Gottesdienst auf dem Markt in Königslutter deutlich. Die Propstei Königslutter hatte den Heiligabendgottesdienst nicht komplett absagen wollen, sie entschied sich für eine Verlegung auf den Marktplatz der Kaiserdomstadt. Eine echte organisatorische Herausforderung.

Kreise aufgemalt für Besucher

Um 17.30 Uhr sollte er beginnen. Schon lange vorher war ein Team aus 35 Helfern schwer beschäftigt. 38 Kreise hatten sie auf dem Markplatz aufgemalt, jeder mit einem Licht am Rande versehen. Sie waren verschieden groß. „Wir wissen ja, wie groß die angemeldeten Gruppen sein werden“, sagte Uli Schwarze vom Propsteivorstand, während sich die Mezzosopranistin Antje Siefert zusammen mit Propsteikantor Matthias Wengler auf dem Podest unter einem Pavillon auf den musikalischen Part vorbereitete.

Siefert übernahm den Gesangspart stellvertretend für die gesamte Gemeinde, Wengler begleitete sie am E-Piano. Gegenüber hatte sich Niels Respondek mit seiner Technik postiert. Ordner in Westen standen bereit, um die Gottesdienstbesucher zu ihren Kreise zu führen.

Botschaft: Nicht entmutigen lassen

Ein paar Minuten vor Beginn erklangen die Glocken der Stadtkirche. Alle Kreise waren belegt, alle Besucher trugen eine Maske über Mund und Nase. Es herrschte zunächst Stille neben dem großen Weihnachtsbaum auf dem Markt. Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan zelebrierte die Heilige Nacht, erzählte die Weihnachtsgeschichte und hielt eine kurze Predigt, die wohl ausdrücken sollte: Wir lassen uns nicht entmutigen.

Kinder seien das Symbol für ein Licht in finsterer Zeit, wie einst vor mehr als 2000 Jahren. „Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude.“ Jedes Wort der Pröpstin versprühte Wärme, Zuversicht und Liebe. Derweil feierte Antje Siefert das Fest mit ihrer Stimme. Das Mitsingen war nicht gestattet, doch das war an diesem Abend nicht schlimm. Trotz des Sicherheitsabstands waren die Menschen emotional ganz eng beieinander. Das zu spüren, fiel nicht schwer.