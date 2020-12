Fotoschatz aus Groß Brunsrode: Hochzeit von 1952

Die Rede ist vom bildlichen Zeugnis der Hochzeit von Ethida und Reinhold Gerloff am 3. Mai 1952. Das Fotoalbum mit seinen 145 Abbildungen inklusive detaillierter Erklärungen und Informationen zu den Hochzeitsgästen und dem Tagesverlauf ist ein zeitgeschichtliches Dokument. Es gewährt einen tiefen Einblick in das dörfliche Leben und Feiern in der Nachkriegszeit.

Angelegt hat das Album Editha Gerloff, wiederentdeckt hat es ihre Tochter Sabine. Die wiederum nahm Kontakt zu ihrer Cousine Ute Niemeyer auf, der Nichte von Reinhold Gerloff.

Fotoalbum dokumentiert den großen Tag minutiös

Los geht es in dem Album mit der standesamtlichen Trauung um 10 Uhr im Wohnzimmer des damaligen Groß Brunsroder Bürgermeisters und Standesbeamten Heinrich Rüscher senior. Kennengelernt haben sich die beiden gemäß der Hochzeitszeitung in der Schuntertalbahn auf dem Weg zur Arbeit nach Braunschweig. Editha, geborene Haas, aus Lehre, hat in einem Möbelgeschäft in Braunschweig als Buchhalterin gearbeitet, Reinhold war Finanzbeamter.

Die dem Album beiliegende Hochzeitszeitung hat Reinholds Zwillingsbruder Horst Gerloff erstellt. Horst Gerloff war später über Jahrzehnte im Vorstand des SV Brunsrode tätig. Einer der Trauzeugen war Hermann Hoske, der bis in die 1980er-Jahre in Groß Brunsrode einen Lebensmittelladen betrieb.

Fußballer des SV Brunsrode begleiteten das Paar und die Gäste

"Wirklich beeindruckt bin ich von der Kondition, die das Hochzeitspaar und die Gäste beim Feiern hatten", betonte Ute Niemeyer vor einigen Tagen bei einem Gespräch mit unserer Zeitung. Nach der standesamtlichen Trauung fuhr das Paar mit einem schicken Mercedes zurück zum Mühlenweg ins Haus der Gerloffs. Von dort zog die Hochzeitsgesellschaft unter großer Teilnahme der Einwohnerschaft durchs Dorf zur Groß Brunsroder Kirche. Von da aus ging es unter Begleitung der in Blau und Weiß gekleideten Fußballmannschaften des SV Brunsrode in die Gastwirtschaft "Zum Krug", dem heutigen Dorfgemeinschaftshaus.

Dort wurde opulent gespeist und zu den Klängen einer vierköpfigen Kapelle getanzt. Um 4 (!) Uhr am Sonntagmorgen wurde die Kaffeetafel eröffnet und drei Stunden später brachten dann nahezu alle Gäste das Brautpaar in einem langen Zug durchs Dorf in ihr Heim am Mühlenweg.

Fotos von Rudi Schreiber und Hans Sierigk halten die Zeit fest

Mit dem Fotoapparat waren seinerzeit Rudi Schreiber und Dorfschullehrer Hans Sierigk unterwegs. Den beiden gelangen lebendige, authentische Aufnahmen. Das Album versetzt den Betrachter zurück in die Nachkriegszeit und lässt markante Persönlichkeiten wie den damaligen Bürgermeister Heinrich Rüscher, Lebensmittelhändler Hermann Hoske, Gastwirt Henry Bartel oder eben auch den legendären Horst Gerloff kurz wieder aufleben.

Im neuen Jahr wird Ute Niemeyer, Tochter von Horst Gerloff, das Fotoalbum Ortsheimatpfleger Lothar Bremer zur Aufbewahrung in der Groß Brunsroder Heimatstube übergeben.

Dirk Fochler