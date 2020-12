Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Helmstedt. Das Busunternehmen passt damit sein Angebot entsprechend der geringen Kundennachfrage an.

KVG schränkt Fahrbetrieb in Helmstedt an Feiertagen ein

Die Busse der Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig (KVG) fahren auch in diesem Jahr zu Weihnachten und zum Jahreswechsel in den Verkehrsgebieten Salzgitter, Wolfenbüttel, Helmstedt und Bad Harzburg nach einem Festtagsfahrplan. Die KVG passt damit das Fahrplanangebot entsprechend der veränderten Kundennachfrage an.

Das Angebot orientiert sich an den Vorjahresregelungen. Am 24. Dezember (Heiligabend) und am 31. Dezember (Silvester) fahren die KVG-Busse auf allen Linien bis zu einem zeitlich vorgezogenen Betriebsschluss nach dem Samstagsfahrplan. Die genauen Einzelheiten können den Festtagsfahrplänen entnommen werden.

Vorgezogenes Betriebsende

Für die nachfrageorientierten Systeme Anruf-Linien-Taxi (ALT) und Anruf-Sammel-Taxi (AST) der KVG gilt ebenfalls der Samstagsfahrplan mit vorgezogenem Betriebsschluss. Deren Betrieb endet im Verkehrsgebiet Helmstedt am 24. Dezember um 18 Uhr und am 31. Dezember um 20 Uhr. Kunden, die an Heiligabend und Silvester ALT-/AST-Fahrten beanspruchen wollen, wird nach dem genannten Betriebsschluss ein normales Taxi zum örtlichen Tarif der Taxiunternehmen angeboten.

Am 25. und 26. Dezember (1. und 2. Weihnachtsfeiertag) sowie am 1. Januar (Neujahr) fahren die Busse der KVG ohne Einschränkungen nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan.

pax