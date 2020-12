Jahresrückblick: Welterbe-Hoffnung in Schöningen

Die Fundstelle der Schöninger Speere als Unesco-Welterbe. Die Übernahme des Forschungs- und Museumsbetriebs im Paläon durch das Senckenberg-Zentrum für menschliche Evolution und Paläoumwelt der Universität Tübingen. Die Vision des Niedersächsischen Wissenschaftsministers Björn Thümler von einem „Klima-Park“ nach dem Vorbild des „Eden Project“ im britischen Cornwall.

An ambitionierten Ideen für die Zukunft des Schöninger Forschungsmuseums mangelte es im Corona-Jahr ebenso wenig wie an Hohn und Spott in den Boulevard-Medien: „Millionengrab“, „Niedersachsens größter Kummerkasten“, „Pleite-Museum in der Pampa“.

„Nelly“-Fund löst großes Medien-Echo aus

Vom Wunschdenken der Politik und dessen medialem Echo unbeeindruckt waren es die Schöninger Wissenschaftler, die in der Forschungswelt mit Fakten punkteten: Im April vermeldeten sie im renommierten Fachmagazin Nature Ecology & Evolution bahnbrechende Studienergebnisse zum Fund eines 300.000 Jahre alten Wurfstocks. Schon im Mai folgte die Präsentation eines weiteren Sensations-Fundes in der in der Ausgrabungsstätte: das nahezu vollständige Skelett eines eurasischen Waldelefanten.

Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler lässt sich von Grabungsleiter Dr. Jordi Serangeli Details der Ausgrabungsstätte erklären. Foto: Markus Brich

Zur ersten öffentlichen Vorstellung des mit rund 700 Fragmenten spektakulär-umfangreichen und außergewöhnlich gut erhaltenen Knochenfundes reiste eigens Wissenschaftsminister Thümler in den Helmstedter Südkreis. Zur Pressekonferenz im Paläon flankiert von Professor Nicholas Conard, dem Leiter des Senckenberg-Forschungsprojekts in Schöningen, und Christina Krafczyk, Präsidentin des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege (NLD). Per Video zuschalten ließ sich zudem Senckenberg-Generaldirektor Professor Volker Moosbrugger.

„Nelly“ tauften die Archäologen ihre Entdeckung, die gut 300.000 Jahre verborgen unter einer ursprünglich etwa zwölf 12 Meter hohen Erdschicht lag. Nach Angaben des Archäozoologen Ivo Verheijen war sie etwa 50 Jahre alt, wog zu Lebzeiten gut 6,8 Tonnen und war mit einer Schulterhöhe von etwa 3,2 Metern größer als heutige afrikanische Elefantenkühe.

Vier Ansichten des Wurfstocks und Details: 1: Beschädigung durch Einschlag mit stufenförmiger Aussplitterung. 2: Einschlagbeschädigung in Form zweier unregelmäßiger Vertiefungen. 3: Beispiel für einen abgeschnittenen und abgeriebenen Astansatz, der mit einem Werkzeug geglättet wurde. 4: Dünnschnitt der die exzellente Erhaltung der Zellstruktur des Fichtenholzes zeigt. Die Probe stammt vom beschädigten Ende des Werkzeuges Foto: Alexander Janas / Uni Tübingen / Alexander Janas / Uni Tübingen Privat

Mehr noch als „Nelly“ fand in Wissenschaftskreisen das 64,5 Zentimeter lange Wurfholz aus Fichte Beachtung. Liefert es doch laut Grabungsleiter Jordi Serangeli den Beleg, „dass die eiszeitlichen Jäger von Schöningen neben ihren Speeren über ein ganzes Arsenal von Waffen verfügten“. Und diese technische Bandbreite mit Bedacht einsetzten: „Homo heidelbergensis verwendete das Wurfholz vermutlich, um Wasservögel und Kleintiere zu jagen“, ist der Archäologe überzeugt. Auch könnte die Wurfwaffe eingesetzt worden sein, um größere Säugetiere wie zum Beispiel Wildpferde bei der Jagd vor sich her zu treiben, um sie dann mit Speeren zu erlegen.

Corona bremst Sonderausstellungen aus

Doch die Chance, diese Entdeckungen in Besucherzahlen ummünzen, blieb dem Forschungsmuseum verwehrt: Wegen Corona blieben die Türen über Wochen geschlossen, und auch nach Lockerung des Lockdowns im Frühjahr durfte das Haus nur unter Einhaltung strenger Hygieneregeln betreten werden.

Somit verpuffte auch der Effekt zweier Sonderausstellungen, die Landesarchäologe Dr. Henning Haßmann mit seinem Paläon-Team initiiert hatte. Schon die Eröffnung der Sonderausstellung „Bodenschätze – Geschichte(n) aus dem Untergrund“ musste wegen der Pandemie verschoben werden. Und nachdem das Museum endlich wieder geöffnet hatte, verbrachten Familien den Corona-Sommer wohl lieber im Freien als mit Mund-Nase-Schutz in der vom „Museum und Park Kalkriese“ entwickelten Mitmach-Wanderausstellung.

Landesarchäologe Dr. Henning Haßmann (links) verrät Besuchern, wie die Wissenschaft die Geheimnisse der 2650 Jahre alten Moorleiche "Moora" gelüftet hat. Foto: Markus Brich

Das gleiche Schicksal ereilte die vielversprechende Folge-Schau „Bodenschätze 2.0“. Die Erkundung ihrer sehenswert-seltene Exponate wie der 2650 Jahre alte Moorleiche „Moora“ war nicht einmal drei Wochen möglich – dann schlossen sich wegen der zweiten Corona-Welle erneut die Museumstüren.

Zum Pandemie-Problem des Paläon gesellte sich überdies noch ein Wildpferd-Drama: Erst starb im Mai unerwartet nach einem tiermedizinischen Eingriff die Przewalski-Stute „Heimweh“. Sie hatte bereits seit Jahren an einer Stoffwechselerkrankung gelitten. Im Oktober mussten Tierärzte dann auch noch die 29-jährige Przewalski-Stute „Magda“ einschläfern.

Politik streitet über Zukunft der Paläon GmbH

Das Ende zeichnet sich auch beim Engagement der Stadt Schöningen und des Landkreises Helmstedt als Anteilseigner der Paläon-GmbH ab. In ihrer Trägerschaft ging das Forschungs- und Erlebniszentrum Schöninger Speere einst an den Start und war bis zur Übernahme durch das NLD im Juni 2019 auch von der Gesellschaft betrieben worden.

Im Oktober musste das letzte Przewalski-Wildpferd am Paläon, die die 29-jährige Stute „Magda“, eingeschläfert werden. Foto: Jana Hugler / Privat

Stand im Sommer bereits die Liquidation dieser Keimzelle auf der Agenda der Verwaltungen, ruderten sie im Herbst zurück, präsentierten einen neuen Plan: Stadt und Kreis übertragen ihre erst 2019 auf je 25 Prozent aufgestockten Gesellschafteranteile samt Einlage von je 25.000 Euro an den Förderverein Schöninger Speere. Jedoch ohne finanziellen Ausgleich für die Kommunen.

Während sich die Abgeordneten des Kreistags damit im Dezember anfreunden konnte, stieß das Ansinnen im Schöninger Rat auf erhebliche Bedenken: Mangelnde Transparenz hinsichtlich der Finanzen der GmbH beklagte die Mehrheit der Kommunalpolitiker und forderte vor einer solchen Entscheidung die Vorlage einer Bilanz.

Kostensenkend – wenn auch mit 750.000 Euro Fördersumme letztlich vom Steuerzahler finanziert – soll sich das nächste Großprojekt am Forschungsmuseum auswirken: Mit dem Bau von Photovoltaik- und Kleinwindkraftanlagen sollen die Energiekosten des Paläon nachhaltig gesenkt werden. Dem Ziel, Unesco-Welterbe werden zu wollen – das ließ sich der Rat zuvor schriftlich vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur schriftlich versichern – steht dieses Vorhaben nicht entgegen.

Alle Inhalte unseres Jahresrückblicks für die Region finden Sie hier: http://So_war_das_Jahr_2020{esc#231100528}[tag_teaser]