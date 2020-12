Kreis Helmstedt: Hier gibt es Corona-Tests an Weihnachten

Einen Corona-Schnelltest können Patientinnen und Patienten am 24. und 25. Dezember nach vorheriger Anmeldung vor der Praxis von Ärztin Christina Blome in Königslutter machen lassen, teilt die Ärztin mit. Das Angebot gilt für Einwohner im Landkreis Helmstedt.

Ärztin: Schnelltests sind „Herzensangelegenheit“

„Da in unserem Landkreis die Erkrankungszahlen bisher auf einem moderaten Niveau gehalten werden konnten, ist es mir ein Anliegen, dass diese auch nach den Weihnachtsfeiertagen nicht explosionsartig in die Höhe schnellen“, begründet sie das Angebot. Leider, so Blome in der Mitteilung, gibt es die Schnellteste jetzt, sie dürften jedoch nur von autorisierten oder eingewiesenen Personen vorgenommen werden.

„Über Weihnachten arbeitet aber weder ein Arzt in seiner Praxis, noch existiert ein entsprechendes Abstrichzentrum in unserer Region“, schreibt die Ärztin. Deshalb sei es eine Herzensangelegenheit für sie, den Menschen im Landkreis die Möglichkeit zu geben, ihre Angehörigen „zu ungefähr 95 Prozent“ vor einer Infektion zu schützen. „Es sollte aber jedem bewusst sein, dass es auch nach dieser Schnelltestung ein Restrisiko für eine Ansteckung mit dem Virus gibt. Das bedeutet, dass jeder in der Familie trotzdem die Hygieneregeln einhalten sollte. Ganz wichtig ist auch zu beachten, dass es sich bei dem Ergebnis nur um ein tagesaktuelles handelt. Man kann also nur am Tag der Testung eine Aussage darüber treffen, ob man ansteckend ist beziehungsweise eine Infektiösität vorliegt. Einen Tag später müsste man folgerichtig dann erneut einen Test durchführen lassen“, mahnt Christina Blohme.

Wo kann ich mich im Landkreis Helmstedt zu Weihnachten auf Corona testen lassen?

Sollte jemand bereits im Vorfeld an Erkältungsbeschwerden insbesondere Husten, Halsschmerzen, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust leiden, sollte die Person laut Ärztin ohne Test in Quarantäne und nicht zur Testung erscheinen.

Ab Dienstag, 15. Dezember, können sich Interessierte über praxis-dr-blome.de zur Testung anmelden. red

