Ehrliche Schöningerin gibt gefundenes Portemonnaie ab

Schöningen. Eine Magdeburgerin hatte es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Schöningen verloren. Darin enthalten waren Bargeld und wichtige Dokumente.

Zum Glücksfall wurde eine 63 Jahre alte Schöningerin für eine Magdeburgerin. Denn: Die 63-Jährige hatte auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Hoiersdorfer Straße das Portemonnaie der Magdeburgerin gefunden und es bei der Polizeiwache abgegeben. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Die 53 Jahre alte Magdeburgerin, die sich beruflich in Schöningen aufhielt, habe sich neben den zurückerhaltenden 65 Euro Bargeld besonders über ihre Geld- und Versicherungskarten, den Führerschein und den Personalausweis gefreut. Das Wiederbeschaffen dieser Dokumente nehme nicht nur Zeit in Anspruch, sondern koste auch zusätzlich Geld.

Schon selbst gesucht

Die Magdeburgerin hatte zuvor schon selbst alles abgesucht und sicherheitshalber im Markt ihre Telefonnummer hinterlassen, so dass die Polizisten ihr schnell die gute Nachricht überbringen konnten. Die 53-Jährige habe sich sehr erfreut über die ehrliche Finderin gezeigt und nahm noch am Nachmittag das Portemonnaie wieder in Empfang.

red