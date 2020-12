Wegen Corona muss das Schöninger Heimatmuseum auch in der Adventszeit geschlossen bleiben. Aus diesem Grund kann auch die geplante Ausstellung mit historischen Weihnachtskrippen aus der Region nicht stattfinden, bedauert Bernd Felgenträger vom Heimatverein.

Als kleines Trostpflaster für alle an der Stadtgeschichte interessierten Menschen haben die Mitglieder des Heimatvereins dafür die Schaufenster des Museums am Marktplatz neu gestaltet. Für das große Fenster wurde – passend zur Vorweihnachtszeit – das Thema Modelleisenbahn gewählt. Natürlich nicht ohne Bezug auf Schöningen: Unter Einsatz von Spielzeugeisenbahnen und Modellen in der Spurweite 1 und Z zeichnet der Heimatverein die Geschichte des Schöninger Bahnhofs von seiner Erbauung 1857 bis zur Fahrt des letzten Zuges im Dezember 2007 nach.

Trauermarsch und Kranzniederlegung

So sind auch die Baupläne der Erweiterung von 1905 zu sehen. Zu dieser Zeit wurden zum bestehenden Gebäudekomplex ein Wartesaal für die 1. Klasse und die Frachtabfertigung gebaut. Begleitend dokumentiert der Heimatverein mit Ausschnitte von Berichten der Braunschweiger Zeitung, dass bereits 1984 dieser Wartesaal der 1. Klasse wieder abgerissen und somit schon zu diesem Zeitpunkt das Ende der Bahnstrecken nach Helmstedt und Schöppenstedt eingeleitet wurde.

„Die Helmstedter Grünen organisierten aus diesem Anlass einen sprichwörtlichen Trauerzug von der Wassermaid zum Bahnhof Schöningen“, heißt es in dem Bericht unserer Zeitung unter der Überschrift „Schöninger Bahnhof mit 150 Jahren zu Grabe getragen“. Vor dem Bahnhofsgebäude legten die Grünen-Bundestagsabgeordnete Brigitte Pothmer und der damalige Landtagskandidat Jörn Riegel symbolisch einen Kranz nieder und hielten eine Trauerrede.

Wie die Elmsburg einst ausgesehen haben könnte

Noch weiter zurück in der Zeit führt der Blick ins zweite Schaufenster des Heimatmuseums: Dort vermitteln historische Modelle einen anschaulichen Eindruck, wie die Schöninger Elmsburg einst ausgesehen haben könnte. Die kleine Kirche der Burganlage im Elm, die auch über Wirtschafts- und ­Wohngebäude verfügte, wurde im Lauf ihrer Geschichte von ihren jeweiligen Besitzern mehrfach abgerissen und wieder aufgebaut. Erst in diesem Jahr wurde die Teil-Rekonstruktion der ehemaligen Deutschordenskirche vollendet (wir berichteten).