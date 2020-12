Weihnachten auch in DRK-Heimen im Kreis Helmstedt

Die DRK-Seniorenhäuser in Helmstedt, Süpplingen, Mariental und Velpke öffnen an den Festtagen (24., 25. und 26. Dezember) ihre Türen für Besucher – unter Auflagen, aber: „Wir lassen viel zu, weil wir gut organisiert sind“, sagte Matthias Altmann, Leiter der Häuser in Mariental und Süpplingen. In einem Gespräch erklärten er und der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Helmstedt, Mark-Henry Spindler, was Weihnachten möglich ist. Altmann hatte einen Wunsch: „Es wäre wunderbar, wenn Angehörige Bewohner heimholen“, sagte er und machte Mut: „Nutzen Sie die Möglichkeit, wir haben die Ressourcen, Rückkehrer zu testen, um das Risiko auf ein Minimum zu reduzieren.“

Viel Verständnis seitens der Angehörigen

Es seien oft die Angehörigen, die sich zurückhalten, so Mark-Henry Spindler. Überhaupt nehme er sehr viel Verständnis seitens der Angehörigen wahr. Doch die Regierung habe im Hinblick auf die Seniorenhäuser in der Krise sehr gut und unbürokratisch reagiert: „Wir haben sofort zusätzliche Betreuungskräfte einstellen können“, so Spindler. Auch Schnelltests seien nun möglich. „Wir werden demnächst noch zwei Corona-Tester einstellen“, ergänzt Matthias Altmann.

Diese Aspekte brächten keine Entspannung aber ein gewisses Maß an Sicherheit, und: „Wir haben immer wieder infektiöse Bewohner. Das ist vor Corona passiert und wird auch danach so sein“, erklärte Spindler. Die Mitarbeitenden gingen damit schon lange um. „Außerdem existiert in jedem Haus ein Corona-Ausbruchsmanagement“, ergänzt Matthias Altmann.

Jeder Besucher darf eine zweite Person mitbringen

Wie funktioniert Weihnachten? Das DRK hat drei Zeitfenster für Besuche eingerichtet: jeweils von 10-12, 12-14 und 14-17 Uhr. Wer einen Angehörigen besuchen möchte, muss sich für einen der Tage und ein Zeitfenster anmelden. Jeder Besucher darf eine zweite Person mitbringen. Mit den Anmeldungen umgehe man Wartezeiten.

Corona im Landkreis Helmstedt- Alle Fakten auf einen Blick

Alle Besucher werden gebeten, sich einem Schnelltest vor Ort zu unterziehen. Dieser dauere etwa 15 Minuten. Grundsätzlich gilt: Eine FFP2-Maske ist unabhängig vom Test Pflicht. Die bislang eingerichteten Besuchsräume gibt es an den Festtagen nicht. „Die Menschen dürfen in die Zimmer gehen“, so Altmann. Gemeinschaftsbereiche sollen aber gemieden werden, und: „Natürlich sind die Regeln auch in den Zimmern einzuhalten.“ „Zum Erkennen eines Menschen darf die FFP2-Maske kurzfristig abgenommen werden“, so Spindler.

Entweder Schnelltest oder unter Vollschutz

Wer keinen Schnelltest wünscht, darf auch eintreten, allerdings nur mit Vollschutz. Gemeinsame Mahlzeiten sind nicht möglich. Bei einem positiven Testergebnis greife übrigens das übliche Prozedere: „Dann muss natürlich der PCR-Test gemacht werden. Wir informieren auf jeden Fall das Gesundheitsamt und fordern die Person auf, unverzüglich und ohne Umwege nach Hause zu gehen“, so der DRK-Geschäftsführer.

Alle Informationen haben die Verantwortlichen in einem Brief an Bewohner und Angehörige zusammengetragen. Am 27. und 28. Dezember bleiben die Häuser für Besucher geschlossen.