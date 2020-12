Der Schul- und Unterstützungsverein Esbeck möchte im kommenden Jahr im Ort eine Schule in Freier Trägerschaft eröffnen.

Schulverein Esbeck arbeitet an Finanzierung der Freien Schule

Der Schul- und Unterstützungsverein Esbeck will im kommenden Jahr zum Start des Schuljahres 2021/22 im Ort eine Grundschule in freier Trägerschaft in Betrieb nehmen. Zunächst sollen dort je eine erste und zweite Klasse unterrichtet werden (wir berichteten).

In der jüngsten Sitzung des Ortsrates Esbeck informierte die Vorsitzende des Schulvereins, Ramona Christ, das Gremium über den aktuellen Stand der Planungen. „Ende September hatten wir einen Termin mit Landrat Gerhard Radeck, Thema war der Mietvertrag, den wir mit dem Kreis für die Räume in der ehemaligen Esbecker Schule abschließen müssen“, berichtete Ramona Christ. Ihr Eindruck nach dem Gespräch: „Der Landkreis Helmstedt sieht der ganzen Sache sehr positiv entgegen.“ Dringlichste Aufgabe: Sponsoren und Bürgen finden Parallel habe der Verein Kontakt mit der Landesschulbehörde Niedersachsen aufgenommen, das nach dem Niedersächsischen Landesschulgesetzt die zuständige Genehmigungsbehörde ist. Sie wacht darüber, das die Schule fachlich, pädagogisch wie auch wirtschaftlich den Anforderungen entspricht. Um die Finanzierung des Projekts zu sichern, so berichtete Christ dem Ortsrat, habe der Schulverein bereits drei verschieden Banken angesprochen. Die bisherigen Gespräche stimmten Christ zuversichtlich: „Wenn das mit dem Mietvertrag klappt, was sehr positiv aussieht, und es mit den Banken vorwärts geht, sollte einen Start zum nächsten Schuljahr nichts im Wege stehen.“ Als dringlichste Aufgabe bezeichnete sie die Suche nach Sponsoren und Bürgen für das Projekt. Um Spenden möglichst einfach ermöglichen zu können, hat der Verein zwischenzeitig auch im Internet diverse Möglichkeiten geschaffen. Über die Details informiert er auf seiner Homepage unter www.schulverein-esbeck.de. Stadt Schöningen gibt dem Projekt Rückendeckung Die Vorstandsarbeit, blickte Ramona Christ auf das Jahr zurück, sei durch Corona in diesem Jahr deutlich erschwert worden: „Wir konnten uns leider nicht mehr so häufig persönlich treffen“. Um die interne Kommunikation zu vereinfachen und zu verbessern, habe der Verein mit Hilfe von Christoph Daether eine eigene Cloud eingerichtet. Schöningens Bürgermeister Malte Schneider machte in der Sitzung deutlich, dass die Stadt dem Projekt Rückendeckung gibt: „Der Landkreis hat natürlich im Vorfeld uns als Stadt befragt, wie wir zu diesem Projekt stehen. Wir haben uns deshalb gegenüber dem Landkreis Helmstedt wohlwollend zu diesem Vorhaben geäußert. Ich bin der Überzeugung, eine Freie Schule kann eine Bereicherung für die Stadt darstellen.“