Kreistag Helmstedt segnet Defizit-Haushalt ab

Die Personalkosten sollen sinken, es soll aber auch mehr Geld als bisher in die Kassen notleidender Kommunen fließen. Die Kreisverwaltung plant für das kommende Jahr mit Einnahmen von rund 193 Millionen Euro und Ausgaben von etwa 198 Millionen Euro. Der sich daraus ergebende Jahresfehlbedarf liegt somit über der vom Land zugestandenen Obergrenze von 3,4 Millionen Euro.

Minus liegt bei 5,7 Millionen Euro

Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie darf diese Obergrenze um 500.000 Euro überschritten werden. Das am Mittwochabend in der Börnekenhalle in Lehre verabschiedete Zahlenwerk weist aber ein Minus von rund 5,7 Millionen Euro aus. „Damit laufen wir Gefahr, dass die Kommunalaufsicht den Haushalt nicht genehmigt und wir dann im nächsten Jahr erst viel später als wir uns das alle jetzt wünschen, mit den geplanten Maßnahmen für die Sanierung und den Ausbau der Infrastruktur anfangen können“, stellte Erster Kreisrat Wolfgang Herzog fest.

Bedarfszuweisungsfonds wächst

Versuche der Politik, das Defizit zu reduzieren, wurden durch mehrheitlich beschlossene Ausgabenerhöhungen sogleich wieder einkassiert. Ein Beispiel: den Antrag der Gruppe FDP/UWG/Ziel, die Personalkosten um zwei Prozent zu verringern, unterstützte eine große Kreistagsmehrheit. Mit ebenso großer Mehrheit wurde dann gemäß Anträgen von CDU, SPD und Grünen beschlossen, den im vergangenen Jahr eingerichteten Bedarfszuweisungsfonds für besonders finanzschwache kreisangehörige Gemeinden um 700.000 auf nun eine Million Euro aufzustocken.

Konflikt um Pressesprecher-Posten

Eine Kontroverse, die inzwischen das Verwaltungsgericht beschäftigt, ist um die Besetzung der Stelle eines Landkreis-Pressesprechers entbrannt. 2018 und 2019 hatte sich die Kreispolitik dabei noch im Einklang mit der Verwaltung befunden. Nun hat eine große Kreistagsmehrheit dafür gestimmt, einen Pressesprecher aus dem Stellenplan zu streichen.„Erst gab es keine Bewerbung, dann wurde ein geeigneter Kandidat abgelehnt. Diese Ablehnung, aus welchen Gründen auch immer, und die nun erfolgte Stellenstreichung halte ich für widerrechtlich, weil in ein laufendes Verfahren eingegriffen wird. Das sieht auch die Kommunalaufsicht so“, erklärte Landrat Gerhard Radeck, der nun den Sachverhalt gerichtlich klären lassen will.

Schutzgebietsverordnungen erlassen

Nach einem vorausgegangenen Beratungsmarathon im Umweltausschuss hat es der Landkreis geschafft, dringende Schutzgebietsverordnungen zu verabschieden – sonst hätten über kurz oder lang EU-Sanktionen gedroht. Dietrich Hansmann (Grüne) und Henning Johns (FDP/UWG/ZIEL-Gruppe) hatten die Rednerbühne bei jeder der sieben Verordnungen mit ihren Änderungsanträgen nahezu für sich. Die Grünen, denen die Einschränkungen für Forstbesitzer nicht weit genug gehen, scheiterten dabei durchweg in den Abstimmungen über ihre Anträge. Johns hingegen, die Interessen der Waldeigentümer im Blick, hatte mit seinen Nachbesserungswünschen Erfolg.

Die Auseinandersetzung um Naturschutz und Nutzungsrechte der Eigentümer wurde besonders intensiv am Beispiel des Gebiets „Laubwälder zwischen Braunschweig und Wolfsburg“ ausgetragen. Dorothea Dannehl erklärte für die CDU, dass eine Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet (LSG) genüge. Strenger geschützte Naturschutzgebiete seien allenthalben als Inseln im LSG denkbar. Sie begründete den Antrag mit einer aus CDU-Sicht „ausgewogeneren Abwägung sozioökonomischer und naturschutzfachlicher Belange“. Doch der Antrag scheiterte knapp. Verabschiedet wurde eine Kompromissformel aus dem Umweltausschuss, derzufolge der westliche Teil des 1022 Hektar großen Gebiets (Landeswald) unter Naturschutz gestellt wird, während der östliche Teil (Privatwald) nur Landschaftsschutz genießt.