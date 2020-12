Spende für Rehabilitation von Drogenabhängigen in Glentorf

Mit einer 1000-Euro-Spende unterstützt das Wolfsburger Unternehmen Nolte Ausbau GmbH das Therapiezentrum „Projekt Kaffeetwete“, in dem Drogenabhängigen eine medizinische Rehabilitation an Standorten in Glentorf und Lehre angeboten wird. Zudem betreibt das Projekt in Wolfsburg in der Poststraße eine Beratungsstelle.

„Wir halten Weihnachtspräsente für Geschäftskunden für nicht mehr zeitgemäß. Stattdessen unterstützen wir schon seit einigen Jahren kleinere gemeinnützige Einrichtungen“, erklärte im Rahmen der diesjährigen Spendenübergabe Christian Nolte, Geschäftsführer der Nolte Ausbau GmbH. Glentorfer Haus braucht Geld zur Weiterführung des Betriebes „Die Summe wird in unser Haus in Glentorf fließen. Dort sind wir insbesondere auf Spenden zur Weiterführung des Betriebes angewiesen“, berichtete Jürgen Zülch, kaufmännischer Leiter des Therapiezentrums „Projekt Kaffeetwete“. In Glentorf – 15 Plätze bietet die Einrichtung – werden Drogenabhängige „direkt von der Straße“ aufgenommen. „Dort bieten wir Hilfe für Drogenabhängige, die in Not Unterstützung suchen. Dort kommen auch die unter, die über die Versicherungsträger keine finanzielle Hilfe mehr erhalten", informierte Jürgen Zülch. Die Therapien auf dem weitläufigen, östlich von Lehre gelegenen Kaffeetweten-Gelände zahlen die Deutsche Rentenversicherung oder Krankenkassen. Während der Corona-Pandemie läuft der Betrieb im Prinzip dort „normal“ weiter. „Die Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln sorgen aber schon für mehr Aufwand“, betonte Jürgen Zülch. Wegen Corona besondere Beschränkungen der Außenkontakte Für die Gäste des Therapiezentrums, so werden die dort verweilenden genannt, sind in Corona-Zeiten insbesondere die Beschränkungen der Außenkontakte ein großes Problem. „Viele unserer Gäste kommen direkt aus der Haft zu uns. Und denen erklären wir, dass sie nun nicht ihre Angehörigen besuchen sollten. Da gibt es erhöhten Rede- und Klärungsbedarf“, beschreibt Jürgen Zülch die besondere Corona-Problemlage seiner Einrichtung. Neben der medizinischen Versorgung sind sozialtherapeutisch ausgerichtetes Wohnen, Arbeits-, Gruppen- und Einzeltherapie gleichsam die vier Säulen Therapiezentrums „Projekt Kaffeetwete“. Vorrangige Ziele der Rehabilitation beziehen sich auf die Wiedereingliederung ins Berufsleben und eine entsprechende gesellschaftliche Teilhabe. 25 Prozent der Gäste können ihre Drogensucht besiegen „Und wie steht es um die Erfolgsaussichten?“, wollte dann der Spender und Geschäftsmann Christian Nolte zum Abschluss des Gesprächs wissen. „Nach meiner Einschätzung können etwa 25 Prozent unserer Gäste ihre Drogensucht besiegen. Das klappt aber nur, wenn der Abhängige sich aus tiefer innerer Überzeugung heraus in die Therapie begibt“, stellte Jürgen Zülch fest. Das Coronavirus in Helmstedt und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Helmstedt und in unserer Region: Corona im Landkreis Helmstedt- Alle Fakten auf einen Blick

