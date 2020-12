Kreis Helmstedt: Werden mehr Babys wegen Corona erwartet?

Zu Beginn des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr ging der Scherz um, dass ab Dezember wohl deutlich mehr Kinder zu erwarten seien. Jetzt, knapp neun Monate später, stellt sich die Frage: Ist da etwas dran? Sind momentan signifikant mehr Frauen schwanger – oder vielleicht auch weniger? Wir haben Experten aus dem Landkreis Helmstedt gefragt.

Einer, der es wissen muss, ist Emanuel Stanek. Er ist Oberarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am Helios-Klinikum, welches erst vor Kurzem für 2020 einen neuen Baby-Rekord in der Klinik meldete. Einen Anstieg der Geburtenzahlen wegen der Corona-Einschränkungen hält Stanek allerdings für „sehr spekulativ“. Die Zahl der Geburten steige in der Helmstedter Klinik bereits seit ein paar Jahren leicht an.

Geburtenzahl im Landkreis Helmstedt steigt seit 2011 wieder

Dass allgemein mehr Kinder im Kreis Helmstedt geboren werden, belegen auch Zahlen des Landesamts für Statistik: Nach dem vorläufigen Minimum an Geburten im Jahr 2011 ist die Zahl fast kontinuierlich gestiegen. 2019 – die letzte belastbare Zahl – wurden demnach 809 Kinder im Landkreis geboren.

Ob Corona ein Thema bei der Familienplanung war, könne Stanek schlecht einschätzen: „Werdende Eltern interessieren hauptsächlich die geltenden Regeln während der Geburt in unserer Klinik.“

Zumindest die Beratungen zu Schwangerschaften oder Abtreibungen sind nicht mehr geworden, sondern bewegen sich auf Normalniveau, weiß Melanie Schwirz. Sie leitet die Pro-Familia-Beratungsstelle in Helmstedt. „Aus den Gesprächen habe ich eher einen allgemeinen Tenor vernommen, nach dem Motto: ‚Wir hoffen, dass Corona bald vorbei ist.‘ Dass es einfach momentan eine belastende Situation ist. Aber in vielen Familien kommen Kinder ja oft, so wie sie kommen. Das ist meine Erfahrung aus den Beratungen.“

Auch deshalb erwartet Schwirz keinen signifikanten Unterschied bei den Schwangerschaften durch die Corona-Krise. Es handele sich vielmehr um einen Trend – und der sei doch auch so schön.