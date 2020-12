„Falsche“ Kontrolleure in Königslutter doch echt

Mit Trickbetrügern glaubte es eine Königslutteranerin am Samstagnachmittag zu tun zu haben. Zwei Männer klingelten an ihrer Haustür und gaben an, von einer Telekommunikationsfirma zu kommen, um ihren Hausanschluss zu kontrollieren. Sie hätten sich ausgewiesen und seien sehr fordernd geworden, als die Königslutteranerin sie nicht in die Wohnung lassen wollte. Sie rief die Polizei und warnte in sozialen Foren vor dem „Trick“.

Die Polizei sei auch gekommen und habe die Männer noch vor Ort angetroffen, informierte Polizeisprecher Sven-Marco Claus auf unsere Nachfrage hin. Nur stellte sich heraus: „Es war alles in Ordnung.“ Die Männer hätten sich ausweisen können, es sei alles rechtens gewesen. Ausweis zeigen lassen Claus verwies darauf, dass man sich in Fällen nicht nur unangekündigter Kontrollen immer den Ausweis zeigen lassen könne, egal ob es sich um Handwerker, Zähler-Kontrolleure oder eben Mitarbeiter von Telekommunikationsfirmen handele. Sei man unsicher, könne man in den jeweiligen Firmen anrufen und sich das Anliegen bestätigen lassen. Angesichts von zum Teil gut vorbereiteten Betrügern sei es besser, vorsichtig zu sein.