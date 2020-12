Rat Bahrdorf gibt grünes Licht für Baugebiet Siedlerweg

Am Siedlerweg in Rickensdorf könnten, wenn die Planungen eine Mehrheit finden, bis zu elf Grundstücke entstehen. Doch längst nicht alle Anwohner und Eigentümer von Teilflächen des innerörtlichen Bereiches sehen das positiv.

In der Sitzung des Entwicklungs- und Strategieausschusses gab es noch Diskussionen und Einwände. Da ging es um ein mögliches Baugebiet Siedlerweg in Rickensdorf. Diesmal war sich die Bahrdorfer Politik in dieser Sache aber offenbar einig. Die jüngste Sitzung des Gemeinderates in Saalsdorf verlief nach Worten des Gemeindedirektors Rüdiger Fricke harmonisch. Man sei in allen Punkte auf einer Linie.

Die Sitzung war zur Wahrung der Abstände und Hygieneregeln in das Dorfgemeinschaftshaus Saalsdorf verlegt worden. Drei Protagonisten fehlten: Gemeindebürgermeister Hans-Hubertus Broistedt, Angelika Kötzing, beide CDU, sowie Jörn Scherbanowitz (parteilos). Nicht alle Eigentümer wollen ihre Grundstücke verkaufen Das mögliche Baugebiet Siedlerweg befände sich im innerörtlichen Bereich inmitten bestehender Bebauung zwischen Siedlerweg, Lange Straße und Rickmannstraße. Maximal elf Häuser könnten dort nach ersten Entwürfen entstehen. Doch die Fläche gehört mehreren Eigentümern, und nicht alle wollen ihren Anteil verkaufen. Darauf verwies Hans-Hubertus Broistedt unlängst im Entwicklungsausschuss. Dennoch: Die Verwaltungsvorlage bekam den einstimmigen Segen des Gemeinderates. Damit ist der „Aufstellungsbeschluss“ durch. Der bedeutet allerdings lediglich: Es darf geplant werden. Ob und in welcher Form diese Planungen am Ende umgesetzt werden, entscheidet letztlich die Politik. Die Bushaltestelle in Altena soll versetzt werden, näher an bewohnte Häuser Auf der Tagesordnung des Gremiums stand auch die Bushaltestelle in Altena. Derzeit steht die Wartehalle gemäß Vorlage im Bereich von unbewohnten Häusern und ist zudem nicht ausreichend beleuchtet. Das soll sich nach einem Antrag der SPD-Fraktion ändern. Einstimmig votierte der Gemeinderat für eine Umsetzung des bestehenden Wartehäuschens um etwa 100 Meter nach Osten, sprich näher an bewohnte Häuser. Einstimmig beschloss das Gremium außerdem, Mittel aus dem Programm zur Dorferneuerung beim Amt für regionale Landentwicklung in Braunschweig zu beantragen. Kommt Bahrdorf in dieses Programm, könnten auch private Hausbesitzer davon profitieren, wenn bauliche Maßnahmen etwa für das Dorfbild von Bedeutung sind. Über die Sitzung sprachen wir im Nachgang mit Gemeindedirektor Rüdiger Fricke am Telefon.