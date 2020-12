Erstmals wurde der Vorlesewettbewerb der 6. Klassen am Schöninger Gymnasium Anna-Sophianeum durch ein Stechen entschieden. „So spannend war es noch nie“, berichtet Bengt Hagelstein, Stellvertretender Schulleiter.

Für den Wettbewerb hatten sich die Klassen des 6. Jahrgangs Ende November als Kohorte unter strenger Einhaltung der Corona-Regeln in der Pausenhalle des Gymnasiums zusammen gefunden. Bereits in den Wochen zuvor hatten die Schülerinnen und Schüler fleißig im Deutschunterricht das Vorlesen für den 62. Wettbewerb des Deutschen Buchhandels geübt und sich in Klassenwettkämpfen erprobt.

Überzeugende Leistungen und ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Der Schulsieger wurde schließlich in einem sehr knappen Wettbewerb ermittelt. „Nach einer ersten Runde, in der die insgesamt acht Teilnehmer ihre eigenen, vorbereiteten Texte gelesen haben, stand bereits fest, dass die Jury, bestehend aus Schulleiter Stefan Krauß und Julia Ostermeyer, Leiterin der Fachkonferenz Deutsch, dieses Jahr eine schwere Aufgabe vor sich hatte“, berichtet Hagelstein. Denn die Mädchen und Jungen lieferten sich durch ihre überzeugenden Leistungen ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Damit wurde die zweite Runde, in der ein unbekannter Fremdtext gelesen werden musste, umso wichtiger. „Besonders drei Schüler profilierten sich auch in dieser zweiten Disziplin, sodass die Jury sich für ein Stechen entschied“, teilt Hagelstein mit. Dies hatte es zuvor noch nie gegeben. Am Ende musste die Jury eine schwere Entscheidung treffen und den Schulsieger ehren: Linus Rieche aus der Klasse 6d wird das Gymnasium im kommenden Jahr beim Kreisentscheid in Scheppau vertreten.

Alle Teilnehmer durften sich abschließend über spannende Buchpreise und den Applaus der Klassenkameraden freuen.