Geschenke einpacken und versenden, das hat in diesen Tagen Konjunktur. „Weihnachten im Schuhkarton“ ist eine der Initiativen, die genau dies proklamieren und damit Kinder in ärmeren Ländern beglücken. Die Sammelaktion läuft bundesweit, auch in Helmstedt.

Zentrale Sammelstelle für Päckchen aus Helmstedt und dem Umland ist einmal mehr die St.-Thomas-Kirche. Das Helferteam von Rosemarie Winkler, die diese Aktion seit vielen Jahren koordiniert, zeigte sich überrascht vom Zuspruch: Insgesamt 449 Schuhkartons konnte ihr Team in 51 größeren Umzugskartons versandfertig machen. An Spendengeldern kamen 1745 Euro zusammen. „Das übertrifft unsere Erwartungen“, meinten die sechs Helferinnen nach getaner, ehrenamtlicher Arbeit.

Geschenke der Hoffnung

Weihnachten im Schuhkarton ist Teil der internationalen Aktion ‘Operation Christmas Child’, durch die seit 1993 mehr als 153 Millionen Kinder in 150 Ländern ihr oft erstes Weihnachtsgeschenk erhielten“, schreibt der Verein „Geschenke der Hoffnung“, der die Hilfe in Deutschland bundesweit organisiert.

Aufgrund der geografischen Nähe werden die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum vorwiegend für Osteuropa verteilt. Zu den Empfänger-Ländern gehören Albanien, Bulgarien, Mazedonien, Rumänien, Ukraine, Weißrussland und die baltischen Länder. Allein aus dem Kreis Helmstedt gehen mehrere Hundert Päckchen auf die Reise.

Süßes und Nützliches

Was dort hineinkommt, wird im Vorhinein so beschrieben: „Es kann etwas zum Anziehen, Waschen oder Kuscheln sein. Auch Süßigkeiten und Schulmaterial wie Tuschkasten, Hefte oder Stifte eignen sich gut. Die Dinge sollen den bedürftigen Kindern vor allem Freude schenken.“

So berichtet die St. Lambertus-Gemeinde in Süpplingen stolz in ihrem Mitteilungsblatt „Lichtblick“, dass bei ihr aktuell 90 Geschenke (inklusive Geldspenden) zusammengetragen wurden. Zum 16. Mal beteiligte sich die Samtgemeinde Grasleben an der weltweiten Aktion, die in diesem Jahr unter dem Motto „Mehr als ein Glücksmoment“ steht. 175 bunt verpackte Geschenke verließen das Graslebener Rathaus und gingen über Helmstedt auf die Reise zu bedürftigen Kindern.

Nun hoffen alle Spender und Helfer, dass die Geschenk-Transporte an ihre Ziele kommen und Kinderaugen zum Strahlen bringen, wenn sie vielleicht das erste Weihnachtsgeschenk in ihrem Leben in den Händen halten.