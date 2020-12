Corona – Kreis Helmstedt äußert sich zum Schülertransport

Die Schülerbeförderung in Corona-Zeiten gilt als besonders heikles Thema. Viele Eltern bringen ihre Kinder lieber mit dem Auto zur Schule, um ihnen Fahrten in vollen Bussen zu ersparen. Das wiederum verfälscht vermutlich den tatsächlichen Platzbedarf in den Bussen. Denn das Eltern-Taxi springt ein.

Aus dem Schreiben von Landrat Gerhard Radeck an die SPD geht hervor, dass täglich etwa 4200 Fahrschüler und Fahrschülerinnen mit Schulbussen transportiert werden – mit Stand vom 31. Oktober. Davon entfallen etwa 3400 Schüler auf die KVG Braunschweig, 460 auf die Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG), 305 auf die Verkehrsbetriebe Bachstein (in Richtung Wolfsburg) und 36 auf die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (in Richtung Braunschweig).

Die Frage der SPD-Fraktion nach Maßnahmen, um die Auslastung des Schülertransports in der Pandemie spürbar zu reduzieren, beantwortet die Verwaltung so: „In enger Abstimmung mit der KVG wurden mit Beginn des neuen Schuljahres 2020/21 zusätzliche Busse auf diversen Linien, die eine hohe Auslastung verzeichneten, eingesetzt. Diese wurden zum Teil von Auftragsunternehmern der KVG Braunschweig von dort angemietet. Seitens der WVG wurden auf Bestreben von Eltern, Gemeinde Lehre und Landkreis ebenfalls auf der Linie 230, die zwischen Braunschweig und Wolfsburg verkehrt, zusätzliche Busse zu den Spitzenzeiten morgens und mittags eingesetzt.“

Zum aktuellen Zeitpunkt besteht aus Sicht des Landkreises keine Notwendigkeit, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Regelmäßige Überprüfungen und Zählungen in der Schülerbeförderung hätten ergeben, dass sich die Fahrgastzahlen durch den Einsatz von zusätzlichen Fahrzeugen bezüglich der zulässigen Sitzplätze eingependelt hätten.

Zu den eingesetzten Kapazitäten der Busse geordnet nach Zielschulen konnte der Landkreis keine Angaben machen. Er verweist darauf, dass es sich um regelmäßige Verkehrsverbindungen handele, die jeder Fahrgast nutzen könne. Daher könnten keine Aussagen zu einzelnen Schulen getroffen werden, erläutert Radeck. 13 Fahrzeuge von Auftragsunternehmen seien derzeit zusätzlich pro Schultag unterwegs. Damit seien die Stehplatzkapazitäten entlastet worden.

Um Maskenmuffel in den Bussen auf den richtigen Weg zu bringen, erfolgt laut Radeck in allen Fahrzeugen ein kontrollierter Einstieg beim Fahrer. Dort gebe es eine „gezielte Ansprache“, sollte die Mund-Nasenbedeckung nicht korrekt getragen werden oder nicht vorhanden sein. Während der Fahrt würden automatisierte Ansagen für die Fahrgäste erfolgen.

In regelmäßigen Abständen gebe es zudem stichpunktartige Kontrollen durch zusätzliches Personal auf den Linien der KVG Braunschweig. Der Krisenstab des Landkreises habe eine angekündigte stichprobenartige Kontrolle an verschiedenen Haltestellen im gesamten Kreisgebiet durchgeführt. Diese Aktion solle wiederholt werden. Einen Termin nannte Radeck nicht.

Der Landkreis stehe mit sämtlichen Schulleitungen in engem Kontakt und habe auf Anfragen/Beschwerden kurzfristig reagiert. Am 3. November habe eine Schulleiterkonferenz mit allen weiterführenden Schulen stattgefunden. Auf die Frage der SPD-Fraktion nach einem Schichtmodell an Schulen erwidert der Landkreis, dass die Möglichkeit von gestaffelten Unterrichtszeiten bei der besagten Konferenz diskutiert worden sei. „Dies ist jedoch nicht die favorisierte Lösung, da dies mit erheblichem logistischen und personellen Aufwand insbesondere für die Schulen verbunden ist“, so der Landkreis.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Die zusätzlich eingesetzten Fahrzeuge würden derzeit von den beiden Unternehmen ElmTours GmbH und Duckstein GmbH & Co. KG gestellt. Sie seien seit vielen Jahren zuverlässige Auftragsunternehmen der KVG Braunschweig. Fahrzeuge von weiteren Unternehmen seien aktuell nicht erforderlich, da die genannten Unternehmen über weitere Fahrzeugreserven verfügen würden.

Unsere Redaktion behält dieses Thema im Auge. Der KVG haben wir einige eigene Fragen zugeleitet. Mit der Beantwortung ist Anfang kommender Woche zu rechnen.

Das Coronavirus in Helmstedt und in der Region