Hoiersdorfer Feuerwehr hat „rettende“ Geschenkidee

Ein Weihnachtspräsent, das Leben retten kann: die „ Notfalldose “. Sie sorgt dafür, dass notfallrelevante Informationen für Retter im Ernstfall schnell zur Hand sind. „Immer mehr Menschen haben zu Hause einen Notfallpass, einen Medikamentenplan oder eine Patientenverfügung. Doch oft ist es dem Rettungsdienst unmöglich, herauszufinden, wo diese lebenswichtigen Daten aufbewahrt werden. Wertvolle Zeit geht dann verloren“, weiß der Hoiersdorfer Ortsbrandmeister Michael Lange .

Alle wichtigen Informationen können in der Dose hinterlegt werde. Foto: Markus Brich

Dabei gibt es für das Problem eine einfache Lösung: „Alle wichtige Informationen für den Rettungsdienst werden in einer weiß-grünen Dose hinterlegt, die dann in die Kühlschranktür gestellt wird“, erklärt Lange. Damit die Einsatzkräfte wissen, dass es eine Notfalldose in einem Haushalt gibt, werden auf der Innenseite der Wohnungstür und auf dem Kühlschrank kleine Aufkleber mit dem Logo „Notfalldose“ angebracht.

Die Idee kommt bei den Menschen an

250 Stück diese potentiellen Lebensretter hat die Ortsfeuerwehr Hoiersdorf zur Adventszeit geordert und bietet sie für 3 Euro zum Kauf an. „Mit dem Erlös unterstützen wir die Kinder- und Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Hoiersdorf“, berichtet Lange und ist selbst erstaunt, wie gut diese Idee bei den Menschen ankommt. 190 Notfalldosen haben wir schon verkauft. „Bei anhaltender Nachfrage“, versichert er, „werden wir welche nachbestellen“.

Auf einem Vordruck können alle wichtigen Daten notiert werden. Foto: Markus Brich

Ein Infoblatt , das der Dose beiliegt, hilft, die für Rettungskräfte wesentlichen Daten zu erfassen. Dazu zählen neben den Angaben zur Person zum Beispiel Informationen zu Krankheiten, Diagnosen oder Arzneitherapien, die Einfluss auf eine Notfallbehandlung haben. Auch die Adressen der Hausarztpraxis oder des Pflegedienstes können auf dem Vordruck notiert werden. Dies kann gerade bei älteren Menschen, die allein leben, von unschätzbarem Wert sein: Denn wenn Angehörige nicht vor Ort sind, weil sie vielleicht arbeiten oder weiter entfernt leben, ermöglicht es die Notfalldose den Rettungskräften, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Bestellung per Telefon oder E-Mail

„Wichtig ist natürlich auch, darauf zu achten, dass die Angaben aktuell gehalten werden“, rät Ortsbrandmeister Lange, „denn Medikationspläne können sich ja mit der Zeit auch verändern “. Ebenfalls nützlich für Helfer: ein Hinweis auf eventuell vorhandene Haustiere .

Bestellt werden können die Notfalldosen per E-Mail an feuerwehr@feuerwehr-hoiersdorf.de oder telefonisch unter der Rufnummer (05352) 512-196.