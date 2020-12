Zur Aufwertung des Schöninger Eichendorff-Quartiers soll die Stadtverwaltung ein städtebauliches Konzept entwickeln. Das fordern Günter Merkle (CDU) und Lars Marschalleck (Gruppe Grüne Bürgerliste) in einem gemeinsamen Antrag zur Ratssitzung am Donnerstag, 3. Dezember.

„Es geht hauptsächlich darum ein städtebauliches Konzept zu entwickeln, dass geeignet ist, die Attraktivität des Quartiers durch Schaffung von modernem Wohnraum in einem ökologisch geprägten Umfeld zu steigern, um mit den Ballungsgebieten im Umland konkurrieren zu können“, erklärten die beiden Kommunalpolitikern. Unter einen Hut zu bringen seien dabei die wirtschaftlichen Interessen der Immobilien-Eigentümer und das Bedürfnis nach bezahlbarem und attraktivem Wohnraum für alle Bürger.

Bereits vor gut zwei Jahren hatte der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung die Einführung eines Quartiermanagements für den nordwestlichen Teil der Kernstadt empfohlen. In den Jahre 2019 bis 2021 sollte in diesem Bereich die sozialräumliche Entwicklung des Stadtviertels gemeinsam mit den Hauptprojektträgern Diakonie im Braunschweiger Land sowie der Wohnungsbaugesellschaft WBG vorangetrieben werden (wir berichteten). Doch viel ist dort seither nicht passiert.

Ratsherren sehen „erheblichen Handlungsbedarf“

„ Erheblichen Handlungsbedarf “ sehen deshalb Merkle und Marschalleck und fordern, das bisher „sträflich vernachlässigte Potential des Ausschusses für Wirtschaft und Stadtentwicklung“ besser zu nutzen und konkrete Maßnahmen zu ergreifen.

So soll am Donnerstag der Rat der Stadt der Verwaltung den Auftrag erteilen, den Leerstand im Quartier Eichendorffstraße, Elmstraße sowie den angrenzenden Straßenzügen zu ermitteln und zu kartographieren . Mit einer Befragung der Grundstückseigentümer soll ermittelt werden, welcher Investitionsstau im Viertel besteht und wie hoch die Kosten ausfallen würden, diesen zu beheben. Ebenso soll die Stadtverwaltung klären, ob seitens der Immobilieneigentümer eine Verkaufsbereitschaft besteht und welche Preisvorstellungen sie gegebenenfalls haben.

„Es ist in Erfahrung zu bringen, inwieweit bei den Grundstückseigentümern im Quartier eine Bereitschaft besteht, sich an einer Grundstücksentwicklungsgesellschaft zur Wertsteigerung des Immobilienbesitzes zu beteiligen“, lautet ein weiterer Punkt, den Merkle und Marschallek mit ihrem Antrag der Stadtverwaltung ins Pflichtenheft schreiben wollen. Ebenso soll sie den bauplanungsrechtlichen Ist-Zustand im Quartier darstellen und einen möglichen Entwicklungsrahmen aufzeigen. Darüber hinaus soll sie beauftragt werden, auf Landes-, Bundes- und Europa-Ebene Förderprogramme zu ermitteln und dem Rat über die entsprechenden Antragsvoraussetzungen zu berichten.

Stadt soll das Geschehen wieder selbst in die Hand nehmen

Auch auf eine professionelle Unterstützung durch externe Fachleute zielt der Antrag der beiden Ratsherren ab. So soll die Verwaltung die Konditionen für die Beauftragung eines Stadtentwicklungsbüros ermitteln und den Rat über das Ergebnis in Kenntnis setzen.

„ Problem-Immobilien bedeuten für Schöningen eine große Herausforderung, die natürlich auch außerhalb des Eichendorff-Quartiers angenommen werden müssen“, erklären Merkle und Marschalleck. Die von diesen Immobilien negativ ausgehenden Effekte – sowohl in städtebaulicher als auch in sozialer Hinsicht – sollten nach Meinung der beiden Ratspolitiker Anlass sein, „das Geschehen wieder selber in die Hand zu nehmen und endlich Grenzen für den verantwortungslosen Umgang mit Immobilien aufzuzeigen“.