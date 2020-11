Bauausschuss Jerxheim will Flutlicht und Sportplatz erneuern

Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Jerxheim befürwortete am Donnerstagabend, im kommenden Jahr den A-Sportplatz im Ort sanieren und zugleich eine neue Flutlichtanlage errichten zu lassen. Die bisherige Beleuchtung musste wegen erheblicher technischer Mängel im Oktober außer Betrieb genommen werden ( wir berichteten ). 300.000 Euro sollen für im Haushalt 2021 für das Projekt bereitgestellt werden, lautete nach ausführlicher Beratung die Empfehlung des Gremiums an den Gemeinderat.

Baubeginn im kommenden Frühjahr

Wie hoch die Kosten für die Instandsetzungsarbeiten genau ausfallen werden, steht indes noch nicht fest. Zunächst soll ein Planungsbüro den Auftrag erhalten, ein Sanierungskonzept zu entwickeln. Dies soll in einem Zuge mit den Planungen für die Erneuerung der Leichtathletikanlagen auf dem Gelände geschehen, die parallel im Auftrag der Samtgemeinde Heeseberg vorangetrieben werden. „Wie hoch die Kosten konkret ausfallen, werden wir wissen, wenn der Sanierungsplan vorgestellt wird“, erläuterte Gemeindebürgermeister Philipp Ralphs den Ablauf. „Bei Bedarf werden wir dann korrigierend eingreifen können.“ Als Beginn der Sanierungsarbeiten nannte Michael Kaminsky vom Bauamt den Zeitraum von März bis Mai kommenden Jahres.

Zunächst von der Tagesordnung genommen wurde im Bauausschuss die Beratung über eine Änderung des Bebauungsplans „ Söllinger Winkel “. Dort wird von einem Antragsteller erwogen, einen Pferdestall mit Sandplatz und Weide für zwei bis vier Pferde zu errichten. Dafür wären die Änderung des Flächennutzungsplans sowie des vorhandenen B-Plan nötig.

Ausführlich diskutierte der Ausschuss ebenfalls über den Ausbau des Gehweges im Schöninger Stieg . Die Frage war, ob der Fußweg komplett vollendet oder im derzeitigen Ausmaß erhalten bleiben soll. Am Ende entschloss sich das Gremium, die Pflasterung analog zur Straße „Am Thie“ vorzunehmen, die Wegführung jedoch so zu belassen, wie sie ist.

Forstarbeiten am Heeseberg

Tote, aber noch stehende Bäume entlang der Wanderwege durch die gemeindeeigenen Waldflächen am Heeseberg sollen zeitnah von den Landesforsten mit Hilfe eines Harvesters umgelegt werden. „Das ist aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich“, kündigte Marco Gritzan an. Die Bäume werden in das Gelände hineingelegt und können so im Wald verbleiben. „Für den Baumbestand von der Kurve bis rechts runter zum Lohl empfiehlt Henning Johns von den Landesforsten, eine bestehende Rückegasse frei zu machen. Diese Bäume können ebenfalls mit dem Harvester geborgen werden und eignen sich für eine Vermarktung als Festmeter-Holz .“ Die Einnahmen durch den Holzverkauf dürften den Kosten für den Harvester-Einsatz entsprechen. „Damit wäre die Pflegemaßnahme für uns kostenneutral “, erklärte Gritzan. Auch diesem Vorschlag stimmte der Ausschuss einstimmig zu.