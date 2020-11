Helmstedts Finanzen: Aufatmen möglich, bevor es schlimm wird

Die gute Nachricht kam erst nach zweistündiger Beratung auf den Tisch: Die Stadt Helmstedt wird im Zuge eines Kompensationsausgleichs für wegbrechende Gewerbesteuer-Einnahmen eine Corona-Hilfe in Höhe von 4,5 Millionen Euro vom Land bekommen. Das gab die Verwaltungsangestellte Nicole Jonas den überraschten Mitgliedern im Finanzausschuss bekannt.

Hätten die Beratenden vorher davon erfahren, wären sie vermutlich beim Verteilen des Geldes für einzelne Haushaltsposten großzügiger gewesen. So aber sah sich das Ratsgremium, das Festlegungen gleich für zwei Jahre zu treffen hatte, einmal mehr dazu gezwungen, dem Sparen Vorrang zu geben. Oder wie es der frühere Stadtkämmerer Klaus Junglas, nun für die SPD im Rat, formulierte: „Wir können uns das Wünschenswerte nicht leisten, sondern müssen uns auf das Nötigste beschränken.“

Sekretärin: ja oder nein?

Die Haushaltsdisziplin geht soweit, dass in den Beratungen am Donnerstagabend die Frage aufkam, ob die Vorstandsebene im Rathaus wirklich eine zweite Sekretariatskraft benötige. Falls ja, könne man statt den Stellenplan zu erweitern, nicht auch durch interne Umstrukturierung der internen Abläufe erreichen, die Führungsriege zu entlasten? Eine Frage, um die sich noch der Verwaltungsausschuss nächste Woche kümmern wird.

Im Ergebnishaushalt für das nächste Jahr steht nach den bisherigen Empfehlungen ein Minus von 4,7 Millionen Euro. Das bleibt auch vorerst so, denn die Finanzspritze aus Hannover fließt als Einnahmeposten zunächst nicht in die Auflistung ein. Sie wird „zurückgestellt“ und damit zur stillen Reserve. Überdies fließen nach dem derzeitigen Satz der Kreisumlage (55 Prozent) 2,4 Millionen Euro an die übergeordnete Gebietskörperschaft, den Landkreis. Ähnlich verhält es sich bei den Nachzahlung von Gewerbesteuer in Höhe von 887.000 Euro. Davon bleibt wohl auch nur die Hälfte übrig.

Drei positive Signale

Das dritte gute Zeichen für das Haushaltsjahr 2021 ist das Ziel, keine Investitionskredite aufzunehmen. Das entlastet die finanzielle Lage erheblich. Doch der Honeymoon ist spätestens im Jahr 2022 vorbei. Dann dürfte der sowohl struktur- als auch corona-bedingte Einbruch bei den Gewerbeeinnahmen deutlich zu spüren sein. Daher rechnet die Helmstedter Finanzverwaltung für 2022 mit einem Defizit von mehr als 6,2 Millionen Euro. Ein Missstand, mit dem sich dann ein neu gewählter Rat herumplagen muss.