Corona-Kunst, die das Publikum nicht sehen darf

Ein kreativer Befreiungsschlag aus der allgegenwärtigen Corona-Umklammerung : „Plötzlich ist alles anders!“ Mag das Virus auch das Alltagsleben lähmen, die Kunst lässt sich davon nicht entmutigen. So dachte es sich der Kunstförderverein Bildende Kunst Schöningen – und rief alle Menschen dazu auf , ihrem Seelenleben in Pandemie-Zeiten auf Leinwand, Papier, in Skulpturen oder beliebiger anderen Form Ausdruck zu verleihen.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Herausgekommen ist eine Ausstellung die Mut macht, die berückende Zerrissenheit wie Sehnsucht nach Lebensfreude gleichermaßen zeigt. Entstanden ist eine Werkschau, die in ihrer Gesamtheit selbst den Anspruch erfüllt, ein Kunstwerk zu sein: eine Installation, die das Publikum nicht sehen darf . Antiviraler Spannungsbogen Kunstvereins-Vorsitzende Silvia Thoma hält in Torben Waldaus Spiegel-Installation „einsfuffzig“ Abstand. Foto: Markus Brich „Die Lockdown-Auflagen lassen es nicht zu, dass Besucher unsere Galerie betreten dürfen“, erklärt Silvia Thoma, Vorsitzende des Schöninger Kunstfördervereins. „Doch die Resonanz auf unsere Aktion war so beeindruckend, dass wir uns gesagt haben: Diese Werke verdienen es, ausgestellt zu werden .“ Recht hat sie. Denn schon die formale Vielfalt der Arbeiten erzeugt einen belebenden, fast schon antiviralen Spannungsbogen – von Gemälden über Collagen, Plastiken und Zeichnungen bis hin zur Rauminstallation ist alles dabei. Erschaffen von Profis wie Laien, Kunststudierten wie Autodidakten, eingereicht von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen wie Senioren – aus der Stadt, der Region, der Republik. Hotspot an Einfallsreichtum Wenn schon Pandemie, dann aber bitte auf High Heels, meint Brigitte Laumanns. Foto: Markus Brich Hebt an der einen Wand Rapperin und Schauspielerin Yolandi Visser depressiv-bedrohlich den Schal vors Gesicht, läuft im nächsten Raum ein Kind im roten Kleid unbekümmert dem Betrachter entgegen. Giftgrün stachelt auf dem Podest daneben eine Virus-Plastik um sich, glänzt gülden hoch drüber ein Abbild der Venus – was schert sie die Pandemie auf unserem Planeten? Ein paar Schritte weiter stemmen sich kleine Figuren Verzweifelt gegen die Enge von Zeit und Raum, während gegenüber ein kleiner König sein Schaumbad genießt, belustigt beäugt von einer Nixe auf dem Fenstersims. Trägt auch der ganze Globus Maske und ist selbst das Schuhe-Shoppen nicht mehr möglich: Die Lust auf High Heels bleibt ungebrochen, verführt zum extravaganten Stiletto-Design . Dieser Hotspot an Einfallsreichtum in der Galerie am Brauhof soll den Inzidenz-Zahlen natürlich nicht ganz zum Opfer fallen, die Kunst sich nicht dem Virus beugen . Deshalb wird der Kunstverein die Schau wie geplant am 6. Dezember eröffnen. Corona-Konform in digitaler Art: „Ein Video-Rundegang wird gerade vorbereitet“, verrät Silvia Thoma. Zusehen sein wird er auf dem Youtube-Kanal des Vereins . Das Coronavirus in Helmstedt und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Helmstedt und in unserer Region: Corona im Landkreis Helmstedt- Alle Fakten auf einen Blick

