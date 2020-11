Gewalt an Frauen: Schöningerinnen bieten Infos und Hilfe an

„Gewalt fängt da an, wo ein Nein nicht akzeptiert wird“ – das Thema „ Gewalt gegen Frauen “ rücken im November in Schöningen die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF), die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Josephine D`Ippolito, sowie die AG Frauenstammtisch in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Bereits im Sommer hatten die gemeinsamen Vorbereitungen einer Aktion zum „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ am 25. November begonnen. „Schon zu diesem Zeitpunkt war wegen der Corona-Pandemie extra ein Format im Freien geplant worden“, berichtet Mandy Schimmeyer von der ASF.

Gewalt gegen Frauen kommt auch in Schöningen vor

Dem erneuten Lockdown im November geschuldet, kann diese Aktion jedoch nicht wie vorgesehen stattfinden. „Für uns Organisatorinnen stand jedoch schnell fest, dass wir nicht locker lassen und auf dieses wichtige Thema erneut aufmerksam machen wollen“, betont die Schöninger Gleichstellungsbeauftragte Josephine D`Ippolito. Kurzerhand tauschten sich die Frauen über die digitalen Netzwerke aus, um eine neue Idee für die Kampagne zu entwickeln. Heraus kam dabei die Reaktivierung der weißen Pappfiguren aus dem vergangenen Jahr. Die lebensgroßen Frauenfiguren dokumentieren mit handschriftlichen Berichten die von Frauen erlittene Gewalt. Jede dritte Frau habe in ihrem Leben bereits Erfahrungen mit Gewalt machen müssen.

„Die Reaktionen und Berichte rund um unsere erste Aufklärungsaktion im vergangenen Jahr zeigten bereits auf, dass Gewalt gegen Frauen auch in Schöningen immer wieder vorkommt“, heißt es in einer Mitteilung der Akteurinnen.

Hilfetelefon in 17 verschiedenen Sprachen

„Daher freuen wir uns sehr über die Unterstützung der ortsansässigen Apotheken, die unmittelbar nach unserer Anfrage ihre Hilfe zugesichert haben“, erklärt Susanne Schneider von der ASF. Doch nicht nur in der Schloss-, Markt- und St.-Barbara-Apotheke werden die weißen Pappfiguren zu finden sein. Auch vor dem Bürgerbüro im Schöninger Rathaus sowie im Fenster des SPD-Büros in der Straße Neue Tor werden sie schweigend ihre Geschichten erzählen. Zusätzlich werden in weiteren Geschäften Plakate zu sehen und Informationsmaterial zum Hilfetelefon erhältlich sein.

Das Hilfetelefon ist an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr, unter der Rufnummer 08000 - 116 016 zu erreichen. Die Beratungen werden in 17 verschiedenen Sprachen sowie in Gebärden- und in leichter Sprache angeboten. Die Farbe Orange wird auch im Jahr 2020 wieder an der Schöninger Rathausfassade in der Dunkelheit sichtbar sein: Im Rahmen der internationalen Aktionen am 25. November diverse Gebäude weltweit in dieser Farbe beleuchtet.