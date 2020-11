Helmstedt. Helmstedt arbeitet hat an seinen Betreuungsangeboten für Kleinkinder. Erste Entlastung gibt es am 1. Dezember. Dann ist das DRK-Projekt fertig.

Das Angebot an Plätzen in Kindertagesstätten nimmt in Helmstedt stetig zu. Drei Bauprojekte, jeweils angestoßen von der Stadt, vom Deutschen Roten Kreuz und der katholischen Kirchengemeinde St. Ludgeri, sollen den innerstädtischen Engpass entlasten.

Am weitesten fortgeschritten ist die Kita des DRK. Der Kreisverband eröffnet in der nächsten Woche nach fast 15 Monaten Bauzeit die neue Kindertagesstätte an der Streplingerode in Helmstedt. Ab dem 1. Dezember gehen zunächst eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen und eine Krippengruppe mit 15 Plätzen an den Start. Später wird eine weitere Kindergartengruppe folgen. Anmeldung auf dem Portal der Stadt Mirjam Heldsdörfer, Fachbereichsleiterin für Kindertagesstätten im DRK-Kreisverband, bittet alle Eltern, die Bedarf an einem Kita-Platz haben, sich im Kita-Portal auf der Homepage der Stadt Helmstedt anzumelden. „Eine automatische Weiterleitung erfolgt leider nicht.“ führt sie aus. Stolz ist Mark-Henry Spindler, der Vorstand des DRK Kreisverbandes. „Ich freue mich sehr, dass dieses ehrgeizige Projekt in Helmstedts historischem Stadtkern nun fertiggestellt ist. Nach dem Ende der Corona- Pandemie werden wir die neue Einrichtung selbstverständlich gebührend einweihen und auch vor allem mit den Anwohnern feiern, die während der Bauzeit so einiges ausgehalten haben“, betont Spindler. Richtfest mit Verzögerung Vorangekommen sind auch die Bauarbeiten an der Kita St. Ludgeri, Harbker Weg. Nachdem noch im August archäologische Grabungen notwendig waren, konnten die Bauhandwerker bereits Anfang November das Richtfest für den Anbau halten. Das Dach ist fertig und die Fenster sind bereits eingebaut. In diesem Neubau entstehen die Räume für vier Kindergartengruppen – drei werden ja bereits im jetzigen Gebäude begleitet – eine vierte neue Gruppe wird entstehen. Im Erdgeschoss befindet sich ein Bewegungsraum und im Obergeschoss sind Therapieräume. Mit diesen Räumen verfügt der Kindergarten dann über sehr gute Möglichkeiten, um Integrationsangebote für alle Kinder bieten zu können. Bezugsfertig im April Gegenwärtig haben der Innenausbau und die Installation von Heizung und Elektrik begonnen, damit alle Arbeiten wie geplant zügig fortgeführt werden können. Ziel ist, Anfang April 2021 im Neubau den Betrieb aufnehmen zu können. Anschließend erfolgt der Umbau und die Sanierung des bisherigen Kindergartens. Es entstehen zwei Gruppen für Krippenkinder. Diese sollen im September 2021 in Betrieb gehen. Am Anbau der Kita St.Ludgeri wurde bereits Richtfest gefeiert. Foto: Werner Theisen / privat Träger der Baumaßnahme ist die Kirchengemeinde. Bund, Land, Landkreis und Stadt finanzieren das Projekt mit einem Gesamtumfang von fast 3 Millionen Euro. Mit einem Tag der offenen Tür in Nach-Corona-Zeiten will sich der neugestaltete Kindergarten im Sommer 2021 der Öffentlichkeit vorstellen. Nun auch Bauarbeiten am Kaisergarten Die Stadt Helmstedt selbst hat vor zwei Wochen den Startschuss für den Bau einer eigenen Kindertagesstätte am Kaisergarten gegeben. Dort entsteht in den nächsten zwei Jahren ein Neubau, der Platz zur Betreuung von bis zu 95 Kindern bietet. Das Ziel der Fertigstellung liegt somit bei Ende April 2022. Die Stadt als Investor gibt sich zuversichtlich, dass der vorhandene Kostenrahmen (rund 5,9 Millionen Euro) eingehalten werden kann. Darin enthalten sind Zuschüsse vom Land in Höhe von 540.000 Euro beziehungsweise vom Landkreis in Höhe von 900.000 Euro. „Und das ist erst die Pflicht“, blickt Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert voraus. Zur Kür – gemeint sind weitere Kita-Bauprojekte – dürfte als nächstes ein Neubau in Emmerstedt gehören. Angesichts des wachsenden Bedarfs im größten Helmstedter Ortsteil platzt der vorhandene Kindergarten schon jetzt aus allen Nähten. „Da reichen Anbauten nicht mehr aus.“