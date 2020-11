Wie fit sind die weiterführenden Schulen im Landkreis Helmstedt in Sachen Digitalisierung? Und wie ist der Status Quo anderthalb Jahre nach dem von Bund und Ländern eingeführten Digitalpakt ? Wir haben uns an drei Schulen exemplarisch umgehört.

Ist bereits Geld aus dem Digitalpakt da?

Keine der vom Landkreis betreuten Schulen haben bislang Mittel aus dem Digitalpakt erreicht. Dem Kreis als Träger der weiterführenden Schulen stehen aus dem Digitalpakt aber insgesamt 2.933.524 Euro zur Verfügung. „Sobald die ersten förderfähigen Maßnahmen abgeschlossen sind, wird die Auszahlung der Gelder in die Wege geleitet “, teilt der zuständige Geschäftsbereich mit.

Um die Fördermittel zu erlangen, braucht jede Schule neben einem Medienkonzept ein leistungsfähiges Netzwerk , damit Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte Geräte wie Tablets zuverlässig nutzen können. Der Ausbau dieses Netzwerks habe für den Landkreis höchste Priorität , heißt es – und zwar für alle Schulen gleichermaßen.

„Relativ zeitnah“ , so der Landkreis, sollen die Schulgebäude also ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Der größte Teil der Fördersumme werde somit in den Netzwerkausbau und die Infrastruktur wie etwa digitale Tafeln fließen. Endgeräte wie Tablets oder Beamer können laut Kreisverwaltung nur daran anschließend und auch nur aus den 420.000 Euro starken Sockelbeträgen des Förderprogramms angeschafft werden.

Was für digitale Mittel werden schon eingesetzt oder kommen noch?

Viele Schulen aus der Region, das bestätigt auch der Landkreis, integrieren Tablets in ihr Medien- und Unterrichtskonzept. So wie etwa das Helmstedter Gymnasium am Bötschenberg (Gabö), die Giordano-Bruno-Gesamtschule (IGS) in Helmstedt oder auch teilweise schon die Realschule in Schöningen.

Schulleiter Ulrich Marquard zeichnet an der analogen Tafel, während über ihm das Bild seines Tablets an die Wand geworfen wird. Foto: Joshua Müller / BZV

Als dessen Schulleiter Ulrich Marquard vor neun Jahren nach Schöningen kam, hätten im Lehrerzimmer ganze drei Beamer eingepackt in Taschen gestanden, erzählt dieser. Heute hängen die Geräte in der Realschule mitsamt integrierten Lautsprechern in jedem Unterrichtsraum an der Decke. Durch eine Drahtlosverbindung – möglich macht dies das seit einem Jahr flächendeckende Wlan an der Schule – können Lehrer ihren Tablet-Bildschirm auf die Leinwand vorne schalten und so durch den Unterricht führen. Und die Schöninger Schüler sollen das bald auch können: „Wir erwarten die Tablets für die Jugendlichen sehnsüchtig. Die Ausschreibungen laufen, aber niemand ist momentan in der Lage, in der Menge zu liefern.“ Zunächst seien 60 Stück im Frühjahr als Basis bestellt worden, um bis zu drei der zwölf Klassen an der Realschule gleichzeitig damit unterrichten zu können.

Ähnliche Konzepte mit Beamern oder auch großen Bildschirmen und Tablets fahren auch das Gabö und die IGS in Helmstedt. Sowohl Lehrkräfte als auch Schüler sind über Schulserver per Mails, Aufgabenzuweisung oder andere Module verbunden und können ihren Tablet-Bildschirm wie auch ihre Dokumente mit den Mitschülern teilen. Im Gegensatz zur Schöninger Schule jedoch halten sich die genannten Helmstedter Pendants an das Prinzip „Bring your own device“ – also jeder Schüler ab Jahrgangsstufe 7 oder 8 schafft sich, mit oder ohne Sponsor, selbst die iPads an.

Hinzu kommen unterschiedliche Vorgehensweisen, was Tafeln betrifft: Während die Kreidetafeln in vielen Schulen bleiben, hat zum Beispiel das Gabö sie im Hauptgebäude bis vergangenes Jahr komplett durch sogenannte Whiteboards ersetzt. IGS und Realschule Schöningen werden beziehungsweise haben hingegen einige sogenannte Smartboards angeschafft – also große Bildschirme mit Touchfunktion.

Wie lernen die Schüler? Womit wird experimentiert?

Ein Blick in die Klassenzimmer der neunten Klassen am Gabö und an der IGS verrät: Es sind kaum noch Blöcke oder Büche r zu sehen. Stattdessen wird von der Mehrzahl der Schüler die Schreib-App GoodNotes verwendet, Bücher – wenn sie zur Verfügung stehen – als E-Book aufgerufen. Das Tablet sei ein Lernbegleiter , betonen die Gabö-Lehrer Nicole Neuschulz und Jan Villak. Das analoge Mitschreiben reduziere sich ihrer Beobachtung nach zusehends, aber der Anteil an Gesprächen, Austausch und Experimenten bleibe gleich.

Auch in den Klassenräumen des Gymnasiums am Bötschenberg in Helmstedt wird fast ausschließlich per iPads gelernt. Die Apple-Geräte werden von den Familien selbst angeschafft. Foto: Joshua Müller / BZV

Wie aber werden die iPads im Unterricht noch eingesetzt? In den Naturwissenschaften zum Beispiel zum Veranschaulichen von Modellen oder Körpern, zum Messen und Analysieren , zum Graphenzeichnen oder zum Vorführen eines chemischen Experiments, wie etwa Stundenplankoordinator Villak ausführt. Aber auch das Recherchieren , das Erstellen von Fragebögen und Mindmaps, der Videodreh , das vernetzte und trotzdem räumlich getrennte Arbeiten im Schulgebäude und das sofortige Feedbackgeben gehören dazu, wie Neuschulz ergänzt. Und vor allem: das Abspeichern , das Teilen untereinander.

Kirsten Schaube, didaktische Leitung der IGS, sagt darüber hinaus: „Die Lernformen und die Funktion einer Lehrkraft haben sich verändert.“ Die Zeiten, in denen der Lehrer vorne stehe und Monologe hielten, seien vorbei. Jetzt könne über die neuen Mittel mehr kontrolliert werden: das Tempo, der Schwierigkeitsgrad, das selbstständige Lernen, die gezielte Kontrolle und Betreuung. „Das ist eine komplett neue Dimension , die aber nur Vorteile bringt. Also: Wir müssen mit Medien arbeiten, unsere Lehrerrolle ändert sich und die Kinder müssen mitwachsen.“

Lehrkräfte haben zudem die Möglichkeit, über eine Applikation die Schülergeräte zu überwachen, zu sperren oder in Gruppen aufzuteilen. Oder „ruckzuck Filmsequenzen, Präsentationen oder Karten den Schülern zeigen“, wie Marquard es ausdrückt – und scherzhaft hinzufügt: „Da muss niemand mehr den Röhrenfernseher oder Landkarten ins Klassenzimmer rollen.“

Und noch einen Vorteil durch den Umstieg auf Tablets beschreibt eine IGS-Neuntklässlerin: „Niemand vergisst sein iPad zur Schule mitzunehmen – so wie vorher die Hefte oder die Bücher.“ Und wenn der Akku sich dem Ende entgegen neigt? Zusammen mit ihrem Lehrer hat die 9a einen Pakt geschlossen: nie mit unter 75 Prozent Akku im Unterricht aufkreuzen.

Inwieweit hat Corona-Homeschooling „geholfen“?

IGS-Schulleiter Peter Stibs und die Didaktische Leitung Kirsten Schaube sagen: „ Corona hat uns noch einmal wachgerüttelt.“ Zum einen hätten die Erfahrungen in der ersten Jahreshälfte dazu geführt, dass sich die Schulen mehr mit den technischen Voraussetzungen ihrer Schüler auseinandersetzen mussten und so das Szenario B mit Fragebögen vorausplanen können. Zum anderen, um Abläufe und Grundlagen gezwungenermaßen und in kürzester Zeit nochmals zu trainieren . Das gelte für Schüler, aber auch für die Lehrkräfte, meinen Stips und Schaube.

Wo gibt es Nachholbedarf?

Wenn es nach Jungenkrüger geht, ist der Glasfaseranschluss in Anbetracht der mehr als 450 iPads am Gabö, aber auch bei anderen Schulen bereits seit Jahren überfällig . Zu oft gebe es Internetprobleme und somit Frust im Unterricht durch stockende Videokonferenzen oder Schwarzbild.

Zudem wünscht sich Jungenkrüger einen hauptberuflichen Technikexperten an jeder Schule. Villak dazu: „Wir machen alles mehr oder minder in Teams selbstständig – und nebenbei. Das ist nicht unsere Aufgabe. Sondern wir gestalten den Unterricht.“ Und bereits das seien andere Schwerpunktsetzungen, andere Methoden. Eben neues Lernen an den Schulen.