Der öffentliche Bücherschrank am Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf wird betreut von Ortsbürgermeisterin Edelgard Hahn (links) und Vivien Schubert.

Flechtorf. Am Flechtorfer Dorfgemeinschaftshaus können die Bürger jetzt rund um die Uhr kostenlos Bücher tauschen oder mitnehmen.

Bücher zum Tausch oder zur kostenlosen Mitnahme gibt es nun in Flechtorf in einem am Dorfgemeinschaftshaus aufgestellten öffentlichen Bücherschrank . Das Projekt ist ein Ergebnis des vom Ortsrat angebotenen Leitbildworkshops.

Öffentliche Bücherschränke erfreuen sich zunehmender Beliebtheit . In Deutschland gibt es aktuell schon mehr als 2000 derartiger Einrichtungen. Im Landkreis Helmstedt werden öffentliche Bücherschränke bereits in Frellstedt, Rümmer und Velpke betrieben. Die Idee für den Bücherschrank in Flechtorf entstand im Leitbildworkshop Und nun also auch in Flechtorf. „Die Idee kam schon vor längerer Zeit auf, hatte sich dann im Leitbildworkshop noch konkretisiert“, berichtete Ortsbürgermeisterin Edelgard Hahn (SPD), eine der Initiatorinnen des Projektes. Da sich nun mit Vivien Schubert jemand gefunden hatte, die den Bücherschrank gemeinsam mit Edelgard Hahn betreuen wird, kam es dann letztlich zur Realisierung. Zur Aufstellung und Fixierung des Schrankes neben dem DGH-Haupteingang unterstützten Benjamin Schmidt (SPD) als stellvertretender Ortsbürgermeister und Reiner Hörnicke als stets hilfreicher Flechtorfer Einwohner das Bücherschrank-Betreuerteam. Der Bücherschrank schont den Geldbeutel und dient der Leseförderung Wie alle öffentlichen Bücherschränke ist auch der in Flechtorf rund um die Uhr für jedermann zugänglich. Jeder kann dort Bücher hineinstellen oder mitnehmen. Das Projekt schont somit den eigenen Geldbeutel, dient der Leseförderung und wirkt auch ein klein wenig nachhaltig und ressourcenschonend . Bücher mit rassistischen oder pornografischen Inhalten haben aber in dem Schrank nichts zu suchen. Ansonsten weist Edelgard Hahn explizit darauf hin, dass das Bringen oder Abholen von Büchern ohne jegliche Formalitäten abläuft. Abschließend teilte die Flechtorfer Ortsbürgermeisterin noch mit, dass nun eine aus Ortsratsmitteln und vom Wendhausener Jörg Brandes gefertigte Bank östlich des Dorfes an der Schunter, auf Höhe des Schuntersees, aufgestellt wird.