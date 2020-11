Wärmebedarf bereitet Velpker Klimaschutzmanagerin Sorgen

Noch relativ neu ist das Feuerwehrgerätehaus in Groß Twülpstedt. Anderswo in der Samtgemeinde Velpke gibt es bei der Feuerwehr Defizite in Sachen Energieverbrauch.

Die Grundschulen und Kindertagesstätten gehörten von 2016 bis 2018 zu den größten Energieverbrauchern in der Samtgemeinde Velpke. Das war ein Fazit des Energieberichts, den die Klimaschutzmanagerin Inga Jetter den Mitgliedern des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt, Straßen und Verkehr in dessen jüngster Sitzung am Montagabend vorlegte und erklärte. Es ist der erste Bericht dieser Art für die Samtgemeinde und bezieht sich auf kommunale Liegenschaften. Besonders Dietrich Hansmann (Bündnis 90/Die Grünen) forderte anschließend weitere Anstrengungen zur Reduzierung des Energiebedarfs. Der Bericht offenbarte einige Baustellen.

Stromverbrauch sinkt erst leicht, steigt dann aber wieder Der Bericht gliedert die Verbräuche in Wasser-, Strom- und Wärmebedarf. Unter die Lupe nimmt er das Rathaus, die Grundschulen, Kindertagesstätten, die Feuerwehrgerätehäuser, die Friedhöfe und die Dorfgemeinschaftshäuser. In Summe zeigt sich: Alle Verbräuche addiert ergeben von 2016 auf 2017 sinkende Zahlen, die 2018 wieder klar gestiegen sind. Der Gesamtwärmeverbrauch lag 2016 bei rund 1,904 Millionen Kilowattstunden (kWh), um 2018 auf rund 1,916 Millionen kWh zu steigen. Der Stromverbrauch sank gemäß Bericht, der lediglich die Kosten auflistet. Diese lagen 2016 bei 20.4376 Euro, Für 2018 weist der Bericht 193.395 Euro Stromkosten aus. Insgesamt eine Reduzierung, wenngleich diese Kosten von 2017 mit 187.436 Euro zu 2018 deutlich gestiegen waren. Hoher Wärmebedarf in Feuerwehrgerätehäusern In diesem Stil geht es weiter. Besonderen Handlungsbedarf sieht Inga Jetter nach eigener Aussage bei den Feuerwehrgerätehäusern. In erster Linie macht der Klimaschutzmanagerin der Wärmebedarf Sorgen, denn der war deutlich gestiegen. Dies führt sie unter anderem auf das Verhalten der Ehrenamtlichen zurück, da etwa Fahrzeughallen nicht beheizt werden sollen, die übrigen Räumlichkeiten aber sehrwohl. Aber auch bauliche und technische Maßnahmen zog sie in Betracht. Den Mitgliedern des Ausschusses fehlt letztlich die Vergleichbarkeit der Entwicklung der Bedarfe pro Quadratmeter im Verlauf der Jahre.