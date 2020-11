Museumshof in Grasleben wird zum Etageren-Paradies

Der Verein „Der Markgrafsche Hof – Museum Grasleben“ lässt sich von den neuerlichen Corona-Einschränkungen nicht beirren. Dessen Vorsitzende Gabriele Lohrengel eröffnet sich und ihren Mitstreitern laufend neue Wege, um die Kasse des Vereins nicht leer werden zu lassen. „Wir müssen was tun, um etwa laufende Kosten zu deckeln“, sagt sie. Das aktuelle Projekt: ein Etagerenparadies in der Remise des Hofes.

Über Wochen hat Gabriele Lohrengel Hand angelegt. „Pro Stück braucht es bis zu einer dreiviertel Stunde“, so die Vereinsvorsitzende. Ihre Etageren bestehen aus Porzellantassen und -tellern, guten Sammelstücken , die eine neue Verwendung finden sollen. „Man kann sie nicht nur für kleine Naschereien nutzen. Auch für Schmuck eignen sie sich hervorragend“, erklärt Lohrengel.

Jedes Stück ist ein Unikat

Zwei- und dreistöckige Etageren sind in der Remise liebevoll auf Tischen mit weißen Decken aufgebaut. Alles Handarbeit , und ein jedes Stück ist ein Unikat , und fast alle haben einen goldenen Rand . Bei genauem Hinsehen fallen Etageren auf, die so gar nicht in das Bild passen wollen, sozusagen Exemplare mit einem Dach aus Porzellan. „Das sind Futtergeren “, erklärt ihre Schöpferin.

Wer davon noch nie etwas gehört hat, ist in guter Gesellschaft, denn tatsächlich sind die Futtergeren eine Eigenkreation aus dem Hause Lohrengel, sowohl die Begrifflichkeit als auch ihren Aufbau betreffend. „Ich habe einige Probeexemplare einem Praxistest unterzogen“, so Lohrengel. Ergebnis: bestanden. Die Vogelgemeinde im Lohrengelschen Garten nehme die neuen Futterstellen an. Vorteil: „Die lassen sich einfach in der Spülmaschine reinigen“, rät die Expertin.

Alle Besucher müssen sich vorher anmelden

Wer die handgefertigten Werke anschauen und ein Exemplar kaufen möchte, hat dazu am 2. Advent, das ist der 6. Dezember, die Gelegenheit. Von 14 bis 17 Uhr öffnet der Verein die Remise für Besucher, aber: „Die Menschen müssen sich unbedingt vorher anmelden , damit wir jedem Gast nach Corona-Regeln seine Zeit geben können“, so Gabriele Lohrengel. Die Nummer zum Unikat lautet (05357) 587. Und wer sich ohne Remisenbesuch ein Exemplar sichern möchte? „Kein Problem, die gibt es auch direkt bei mir.“ Kostenpunkt: zwischen 12 und 14 Euro das Stück. Alle Erlöse gehen in die Vereinskasse. Am 2. Advent bleiben außer der Remise alle anderen Angebote des Vereins geschlossen.